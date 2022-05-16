بيلاروسيا: العقوبات الغربية كلفتنا خسائر تقدر بـ18 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "بلتا" قال جولوفتشينكو، إن العقوبات كلفت روسيا خسائر تتراوح بين 16 و18 مليار دولار.
وأوضح جولوفتشينكو، أنه "بسبب العقوبات، حظرت جميع صادرات بيلاروسيا تقريبا إلى دول الاتحاد الأوروبى، وأمريكا الشمالية"، مضيفًا أن "هذا يصل إلى ما يتراوح بين 16 مليار دولار و 18 مليار دولار سنويا".
وكانت دول الغرب فرضت عقوبات على بيلاروسيا وروسيا بعد أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير من روسيا وبيلاروسيا، فى عملية عسكرية استمرت لأكثر من 80 يومًا.
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