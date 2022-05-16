عاجل.. مغادرة أول طائرة يمنية من صنعاء إلى الأردن

جدة - نرمين السيد - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الإثنين، مغادرة أولى رحلاتها التجارية من مطار صنعاء الدولى ـ الذى يخضع لسيطرة الحوثيين ـ إلى العاصمة الأردنية عمان، بموجب الهدنة الأممية.





وكانت الشركة اليمنية أعلنت، أمس الأحد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن تسيير هذه الرحلة، بعد ساعات من إعلان الحكومة اليمنية إعادة جدولة أول رحلة جوية تجارية من مطار صنعاء إلى عمان.

وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، فى بيان مقتضب، إنه "تم إعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن، يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد جهود كبيرة بذلتها الحكومة والتحالف العربى الداعم لها، والمبعوث الأممى لدى اليمن، وتعاون السلطات الأردنية".

وأعلنت الحكومة اليمنية، الخميس الماضى، موافقتها على تسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء، خلال مدة الهدنة الأممية المعلنة لمدة شهرين، بواسطة جوازات سفر صادرة عن الحوثيين.