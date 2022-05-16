مطار بغداد الدولى يوقف الملاحة بسبب العواصف الترابية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإدارة فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية أنه "بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 300 م تقرر إيقاف الحركة الجوية فى المطار"، مضيفة أنه سيتم إعلام المسافرين وشركات الطيران العاملة بأى مستجدات طارئة للظروف الجوية التى تتأثر فيها البلاد.

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