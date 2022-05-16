كورونا فى نيوزيلندا.. أرقام الإصابات تصل إلى رقم مرعب

جدة - نرمين السيد - وارتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بـ فيروس فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء إلى مليون و50 ألفا و797 إصابة. ولفتت الوزارة إلى أن أن إجمالى حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس حتى الآن بلغ 929 حالة، موضحة أن إجمالى عدد الحالات النشطة فى البلاد بلغ 54 ألفا و397 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 995 ألفا و471 حالة.

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