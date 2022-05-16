هل يمكن تقسيط جوالين من جرير والأوراق المطلوبة

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عمر شويل - جدة هل يمكن تقسيط جوالين من جرير يعتبر من أكثر الأسئلة المتداولة في المملكة العربية السعودية وذلك يرجع إلى وجود العديد من التسهيلات في تقسيط جوالات مكتبة جرير السعودية ولكن قد يحتاج البعض إلى أكثر من جهاز إلكتروني أو هاتف محمول ذكي، وقد قدمت المكتبة جميع شروط اخذ جوال أقساط من جرير إلكترونيًا، ووفرت كافة إجراءات أقساط جرير ايفون 13 بعد طرح جميع النسخ من شركة أبل في جميع الدول العربية بعد إجابة كيف اقسط جوال من جرير 2022.

هل يمكن تقسيط جوالين من جرير

هناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها معرفة شروط تقسيط جوالات لدى مكتبة جرير ومن بينها الاستعلام الهاتفي، إذ أن الرقم الموحد لخدمة العملاء يُجيب على كافة الأسئلة من بينها هل يمكن تقسيط جوالين من جرير فيمكن الاتصال على رقم 920000089 من أي مكان داخل المملكة للتعرف على الإجابة ومعرفة جميع الإجراءات.

ويمكن استخدام عنوان البريد الإلكتروني أيضًا في الاستعلام عن شروط التقسيط وأهم المميزات، فيمكن التواصل على [email protected] على مدار اليوم والساعة وسوف يتم الرد عليك في أقرب فرصة من خلال أحد ممثلي خدمة العملاء.

الأوراق المطلوبة لتقسيط جوالات جرير

أما عن بعض المستندات المطلوبة من أجل تقسيط الأجهزة الإلكترونية المتوفرة من خلال مكتبة جرير، فمن أهمها تقديم بطاقة التحقق الشخصي لكل من المواطن السعودي أو والمقيم الحاصل على أي جنسية أخرى، مثل الهوية أو الإقامة، وينبغي أن تكون تلك الوثائق جميعها سارية المفعول لكي يتم قبولها لدى المكتبة.

وكذلك استخراج شهادة تعريق بالراتب، يتم فيها إعطاء كافة المعلومات المتعلقة بصافي الدخل الشهري وكشف حساب صادر من البنوك السعودية موضح به قيمة الرواتب أيضًا المحولة إليها، وفي حال الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ينبغي تقديم صورة من الاشتراك.

خيارات تمويل مكتبة جرير وشركة كوارا

هناك مجموعة من الخيارات المتوفرة للتمويل، فيمكن للعميل التقسيط من مدة ستة أشهر كاملة وحتى ثلاث سنوات وذلك لجميع الجوالات الذكية والأجهزة الإلكترونية أما ما يخص هامش الربح فعند إتمام كافة الإجراءات فيمكن التقسيط بهامش ربح 1.85% في الشهر وفق ما أعلنت عنه المكتبة.