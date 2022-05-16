نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في تكافل للطلاب وشروط القبول للمستفيدين من نظام تكافل للطلاب 1443-1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في تكافل للطلاب للحصول علي إعانة حيث يتمحور اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية حول بناء جيل صاعد. من شباب السعودية للمستقبل القادم ويمكن توظيف ذلك من خلال الاهتمام بالتربية والتعليم والاهتمام بكافة شؤون الطلاب داخل المملكة.

وبالتالي تكون أهم احتياجات الطلاب خلال الفترة التعليمية هي المواد الخامات والاحتياجات الدراسية بمختلف أشكالها وأنواعها وأيضا أسعارها. لذلك اهتمت حكومة المملكة لتلبية كافة الاحتياجات هذه من خلال إنشاء مشروعات وخدمات تكافل الطلاب السعودي لإعانة ومساعدة جميع اسر الطلاب وتقديم المساعدات اللازمة لدفعها إلى الأمام وتحقيق جيل ناجح ومتميز يصنع مستقبل أفضل لوطنهم السعودي.

لذا هناك تسارع مستمر وبحث قوي من المواطنين السعوديين وخصوصا من أولياء أمور الطلاب. لمعرفة طريقة التسجيل في نظام تكافل للطلاب للحصول علي إعانة الدعم المادي من تكافل الطلاب. ولكن يخضع المستفيد من هذا البرنامج لعدة شروط لابد من توافرها وتوافقهم ليستطيع الحصول على الدعم سواء كانت أسرة الطلاب أو الطلاب أنفسهم.

وهذا ما سوف نقدمه لكم في مقالنا عن ما هي شروط التسجيل والقبول في تكافل لإعانة الطلاب السعودي 1443-1444. بالإضافة إلى كافة التفاصيل التي عليك معرفتها عن تكافل.

كيفية التسجيل في نظام تكافل للطلاب ل لدعم والإعفاء من المصروفات المدرسية

لكي يصل الدعم للأسر المستحقة فقط قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بفرض عدة شروط. ولذلك يجب من توافرها في آسرة الطالب المتقدمة لطلب إعانة مادية من برنامج تكافل. حيث يستطيع جميع أسر الطلاب التقدم بطلب الحصول على الدعم المالي من البرنامج. ولكن ليست كل الأسر يتم قبولها ومنحها هذا الدعم فقط تكون وفقا للشروط التي سوف نضعها لكم لكي يتم القبول في نظام تكافل للطلاب السعودي خطوات التسجيل تكون كالتالي:

الدخول إلي الموقع الرسمي لبرنامج تكافل الطلاب من خلال هذا الرابط takaful.org.sa. تحديد اختيار تسجيل طالب جديد في البرنامج. إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل وهي ( رقم هوية الطالب ، الرمز المرئي ). إدخال رقم الجوال الخاص بولي أمر الطالب المتقدم للحصول على الدعم في برنامج تكافل. انقر على التالي سيرسل الموقع رمز تحقق رقم الجوال المدخل سابقا. قم بكتابة الرقم الذي حصلت عليه في جوالك. سيتم فتح استمارة أو صفحة بها جميع البيانات المطلوبة للتقدم والحصول علي طلب إعانة مالية للطالب. ادخل كافة البيانات بشكل صحيح دون أي تغيير أو أخطاء لكي يتم قبولك في حالة توافر الشروط المطلوبة. في النهاية انقر على “تسجيل” لكي يتم تقديم طلب بشكل كامل والحصول علي إعانة تكافل الطلاب بالسعودية.

مؤسسة برنامج تكافل

takaful.org.sa هي مؤسسة بنائية خيرية مستقبلية تضامنية للطلاب بالسعودية تهدف إلى إعانة كافة الطلاب في جميع المراحل التعليمية والعمرية داخل التعليم بالمملكة العربية السعودية. حيث تتضامن مع كافة الطلاب الغير قادرين على تلبية كافة الاحتياجات التعليمية وعدم قدرتهم على مواصلة التعليم بشكل كامل لقلة الدخل المادي لأسرهم وأولياء أمورهم. وأيضا تقدم لهم تكافل الخيرية الدعم المعنوي الذي يعطي الطالب دفعة للنجاح والتميز وتتمثل هذه الإعانة في الاحتياجات الدراسية مثل:

أدوات مدرسية هندسية

ملازم وملخصات

كتب دراسية

ملابس الزي المدرسي حسب المرحلة التعليمية

منح دراسية

مصاريف تعليمية كالرسوم المدرسية

إذا تهدف الحكومة السعودية تضامنا مع وزارة التربية والتعليم لتقديم كافة المساعدات والإعانات وتلبية الاحتياجات لكل أسرة طالب وطالبة مستحقة لذلك داخل المملكة العربية السعودية. وبالتالي يستطيع طلاب وأبناء الأسر الفقيرة والغير مقتدرة ماديا من التعلم والنجاح والمشاركة في بناء مستقبل أفضل لهم ولوطنهم السعودي وتم إنشاء نظام تكافل للطلاب في عام 1431 هـ في شهر رمضان المبارك.

شروط القبول في تكافل الطلاب 2022

شروط تسجيل تكافل للطلاب للحصول على إعانة مالية وأعفاؤهم من المصروفات الدراسية وكذلك توفير بعض الاحتياجات التعليمية الضرورية وشروط القبول في تكافل للطلاب كالتالي: