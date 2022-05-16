نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف نظام تقسيط الجوالات في STC وأهم المتطلبات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف نظام تقسيط الجوالات في STC السعودية إذ أن الشركة تعتبر من أهم الشركات المتخصصة في تقديم عروض تقسيط شهرية لشراء الأجهزة الذكية، فهناك من العملاء يرغب في تقسيط جوالات بدون فوائد بينما آخرون يبحثون عن الوسائل المناسبة من أجل تقسيط جوالات بدون كفيل لهذا أجابت الشركة على كيف اخذ جوال أقساط من stc وما هي شروط استحقاق تقسيط جوالات stc ايفون 13 وأجهزة أخرى.

كيف نظام تقسيط الجوالات في STC

يعتمد نظام التقسيط لدى الشركة السعودية للاتصالات على التعاون مع شركة كوارا للتمويل، وهي من الشركات التي توفر حلول التمويل الشخصي لتقسيط المشتريات من خلال العديد من الجهات داخل المملكة إذ أنها تتعاون مع مكتبة جرير وتتعاون أيضًا مع شركة الاتصالات السعودية، وأما عن سؤال كيف نظام تقسيط الجوالات في STC فهو كما يلي:

يتم أولًا معرفة كافة شروط الأهلية من خلال شركة الاتصالات السعودية سواء للموظف في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي والخاص بالإضافة إلى المقيمين أيضًا وأصحاب الجنسيات الغير السعودية.

يتم دخول موقع شركة الاتصالات السعودية تقسيط الأجهزة والحصول على نموذج تقديم الطلب ثم يليها إدخال المعلومات كافة.

بعد إتمام الإجراءات ستقوم الشركة التي توفر التمويل بتقديم الموافقة أو الرفض للعميل بناءً على توافر الشروط المطلوبة.

متطلبات تقسيط جوالات stc السعودية

لم تقم الشركة بطرح متطلبات تعجيزية للعملاء بل إنها يسرت الإجراءات وأيضًا الأوراق المطلوبة، فيمكن تعبئة الطلب وتقديمه إلكترونيًا بدون إجراء زيارة إلى أي من الشركتين سواء اس تي سي السعودية أو كوارا للتمويل وتقديم صورة من بطاقة التحقق الشخصي سارية.

بعد تجهيز المتطلبات السابقة يحصل العميل أيضًا على كشف حساب موثق ومصدق عليه من البنك الذي يحصل من خلاله على راتبه مثبت به آخر ثلاث أشهر للرواتب، وأيضًا يتم تقديم شهادة تعريف بقيمة الراتب وما هو تاريخ الالتحاق بالوظيفة داخل الوثيقة المطلوبة.

وعند الانتهاء من كافة الإجراءات يتم تقديم الطلب بتقسيط مشتريات لا تقل عن أربعة آلاف ريال سعودي في حين بلغت قيمة الحد الأقصى ثلاثين ألف ريال سعودي للتقسيط.