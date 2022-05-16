شروط تسهيل تقديم طلب تقسيط ورقم التواصل

تسهيل تقديم طلب تقسيط الجوالات أو العديد من الأجهزة الإلكترونية الذكية المتميزة في المملكة العربية السعودية يعتبر من أهم برامج المرابحة التي تقدمها الشركات إلى العملاء خلال الفترة الأخيرة مع غلاء الأسعار وحاجة المواطنين إلى شراء لوازم أساسية كالجوالات التي تتناسب مع الاحتياجات، وقد تم تفعيل برنامج تسهيل الجديد لكي يحقق تلك الرغبات وسوف نقدم شروط تسهيل للتقسيط وما هي أبرز مميزات تقسيط جوال بدون تحويل الراتب في السعودية من خلال ذلك البرنامج بعد تقديم كيف نظام تقسيط الجوالات في STC .

تسهيل تقديم طلب تقسيط

من أجل الحصول على القبول في برنامج تسهيل لا بد من معرفة شروط تسهيل تقديم طلب تقسيط منتجات وقد تم تقديم كافة المعلومات عن حلول التمويل في البرنامج من خلال موقع اكسترا السعودية، فمن أهم الشركة التي تسري على العاملين في القطاع الحكومي وأيضًا الخاص ما يلي:

السن لا يكون أقل من الواحد وعشرين عام وفي هذا الحال وعند وصوله إلى خمسة وعشرين عام ينبغي ألا يكون قيمة الراتب الشهري أقل من اثني عشر ألف ريال سعودي، بينما عند بلوغ العمر خمسة وعشرين وحتى الستين، فينبغي أن يكون الراتب لا يقل عن ستة آلاف ريال سعودي.

أما عن الخدمة والالتحاق بالوظيفة فهي ثلاثة أشهر عند الحصول على الجنسية السعودية وتزيد إلى عام في حال الجنسيات الأجنبية، ولا بد أن تكون جهات العمل معتمدة رسميًا لدى البرنامج.

أما ما يخص المتقاعدين فالسن لا بد ألا يكون أكثر من سبعين عند تسجيل الطلب، وقيمة الدخل الشهري لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاشتراك في برنامج التقاعد والحصول على ورقة تثبت ذلك.

تسهيل للتقسيط للعسكريين بالسعودية

متوفر خدمة تقسيط تسهيل للعسكريين أيضًا ولكن بشرط ألا يكون السن أكثر من خمسين سنة ويتم التأكيد على السنة بعد التحقق من الرتبة العسكرية، وما يخص الحد الأدنى للسن فهو خمسة وعشرين عام فقط وقيمة الدخل لا تقل عن عشرة آلاف ريال سعودي.

رقم تسهيل للتمويل الشخصي

تستطيع معرفة المزيد عن الشروط وطريقة تقديم الطلب عن طريق استخدام الرقم المجاني 920004123 خلال ساعات العمل الرسمية.