موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 دفعة مايو بالهجري والميلادي

ننشر لكم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالهجري والميلادي عن دفعة شهر مايو الجاري وذلك لكل المستحقين والمستفيدين، حيث يترقب كل المستحقين نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور والذي يعد واحدا من الخدمات المنتظرة لدى المستحقين خاصة في ظل التضخم الكبير الذي تعاني منه دول العالم بشكل كبير.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 شهر مايو الجاري

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور شهر مايو بالميلادي : الثلاثاء 31/5/2022 ميلادي.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور شهر مايو بالهجري : الثلاثاء 1/11/1443 هجريا.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الخطوات للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

القيامبإختيار الخدمات الإلكترونية.

القيام بإختيار تسجيل مستخدم جديد.

إدخال كل البيانات الخاصة بالمستخدم في المكان المخصص.

حفظ البيانات .

العمل على إستكمال الطلب من خلال التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والعمل على إرسال رسالة نصية والعمل على تفعيل الطلب والقبول بشكل رسمي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

هناك مجموعة من الشروط والتي يجب الإلتزام بها من أجل الإستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور: