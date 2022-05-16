موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 دفعة مايو بالهجري والميلادي

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ننشر لكم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالهجري والميلادي عن دفعة شهر مايو الجاري وذلك لكل المستحقين والمستفيدين، حيث يترقب كل المستحقين نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور والذي يعد واحدا من الخدمات المنتظرة لدى المستحقين خاصة في ظل التضخم الكبير الذي تعاني منه دول العالم بشكل كبير.
موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 شهر مايو الجاري
- موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور شهر مايو بالميلادي : الثلاثاء 31/5/2022 ميلادي.
- موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور شهر مايو بالهجري : الثلاثاء 1/11/1443 هجريا.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الخطوات للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:
- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- القيامبإختيار الخدمات الإلكترونية.
- القيام بإختيار تسجيل مستخدم جديد.
- إدخال كل البيانات الخاصة بالمستخدم في المكان المخصص.
- حفظ البيانات .
- العمل على إستكمال الطلب من خلال التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والعمل على إرسال رسالة نصية والعمل على تفعيل الطلب والقبول بشكل رسمي.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
هناك مجموعة من الشروط والتي يجب الإلتزام بها من أجل الإستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي ويتم إستثناء المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو الأرملة ممن لديها أولاد أو أبناء الأرملة السعودية من زوج أجنبي وأصحاب الإعاقة والأيتام من هذا الشرط.
- يجب أن لا يقل الدخل المحتسب عن الحد الأدنى للمعاش عن 1100 ريال وذلك لعائل الأسرة وحوالي 550 ريال لكل فرد.
- يجب أن لا يكون لدى المستحقين للضمان الاجتماعي المطور أي أصول لها قيمة عالية ويجب أن يكون هناك قيام بمراجعة دورية لكافة المستندات بشكل دوري والعمل بشكل مستمر من أجل مراجعة استحقاق المستحقين والمستفيدين للضمان الاجتماعي المطور.
- العمل على تحديث كل البيانات المطلوبة من المستحقين بشكل دوري ومستمر والعمل على تحديث كل البيانات والمدخلات بشكل مستمر للدخل المسجل.
- يجب القيام بتحديث كل البيانات بشكل دوري حال جد جديد وتحديث البيانات والمدخلات بشكل مستمر من أجل ضمان التسجيل الصحيح لكل البيانات لضمان استمرار صرف الضمان الاجتماعي المطور.
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