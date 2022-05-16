طريقة تجديد رخصة القيادة عبر أبشر 1443 وشروط التجديد

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عمر شويل - جدة طريقة تجديد رخصة القيادة عبر أبشر 1443 و شروط التجديد؛ يُعد تجديد الرخصة من الأمور التي تهم العديد من المواطنين في المملكة السعودية حيث يمكن تجديد الرخصة عبر منصة أبشر الإلكترونية بكل سهولة دون الحاجة للذهاب للمقرات وحدوث تزاحم حيث وفرت منصة أبشر العديد من الخدمات من بينها خدمة تجديد رخصَة القِيادة بكل سهولة وأمان ومن خلال التالي نوضح لكم خطوات تجديد الرخصة و شروط التجديد.

طريقة تَجديد رخصة القيادة عبر أبشر

أتاحت وزارة الداخلية في المملكة السعودية خدمة تجديد رخصة القيادة إلكترونيا عبر منصة أبشر لذلك يمكن للمواطنين في المملكة السعودية تجديد الرخصة بكل سهولة عن طريق منصة أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية :

الانتقال إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط الرسمي الخاص بها. الدخول إلى الصفحة الرئيسية ثم النقر أبشر أفراد. القيام بتسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. الولوج إلى الصفحة الرئيسية ثم اختيار خدماتي. اختيار خدمة تجديد الرخصة. يتم تحديد عدد سنوات التجديد سنتين أو خمسة أو غيرها. التأكد من البيانات المدخلة ثم تأكيد الطلب. ثم النقر على إرسال.

شروط تجديد رخصة القيادة من خلال منصة أبشر

يتم تجديد الرخصة في المملكة السعودية إلكترونياً عبر منصة أبشر الإلكترونية وذلك وفقاً لبعض الشروط التالية :

القيام بدفع الرسوم حتى يتم تجديد الرخصة.

لابد أن يكون المتقدم لتجديد الرخصة حي يرزق أي على قيد الحياة.

يجب أن يكون قام بدفع كافة المخالفات المرورية.

إرفاق كافة الأوراق المطلوبة لتجديد الرخصة.

والتأكد من البيانات المدخلة أثناء التقديم.

الرسوم المطلوب سدادها لتَجديد رخصة القِيادة

دفع رسوم تجديد رخصة القيادة يُعد شرطاً أساسياً من شروط تجديد الرخصة وتتمثل الرسوم في التالي :

يتم دفع مبلغ قدره 80 ريال سعودي عند تجديد الرخصة لمدة عامين.

ودفع مبلغ 200 ريال سعودي لتجديد الرخصة لمدة خمسة أعوام.

وفي حالة تجديد الرخصة لمدة عشرة أعوام يتم دفع 400 ريال سعودي.

وإلى هنا نكون قدمنا في هذا المقال طريقة تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر الإلكترونية 1443 وكذلك شروط تجديد الرخصة كما وضحنا لكم في هذا المقال أيضا رسوم تجديد الرخصة عبر أبشر.