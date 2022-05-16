تفاصيل حادث إطلاق نار داخل كنيسة فى كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - بعد مرور يوم على حادث إطلاق نار أودى بحياة 10 أشخاص فى ولاية نيويورك الأمريكية، شهدت ولاية كاليفورنيا إطلاق نار فى كنيسة، تسبب حسب البيانات الأولية بمقتل شخص ووقوع عدد من الجرحى.





وقال مكتب شرطة مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا إن إطلاق النار وقع فى كنيسة اليوم الأحد، وتسبب بمقتل شخص ووقوع جرحى أربعة منهم إصاباتهم خطيرة. وأضاف مكتب شريف المقاطعة على تويتر: "أصيب عدد من الضحايا بطلقات نارية." وذكرت تقارير أنه تم اعتقال شخص ومصادرة سلاح يشتبه استخدامه فى الحادث. ولقى عشرة أشخاص حتفهم برصاص مسلح كان يرتدى درعا واقية ويحمل بندقية هجومية فى مدينة بوفالو بولاية نيويورك بعد ظهر يوم السبت، بينما أصيب ثلاثة آخرون، اثنان منهم فى حالة حرجة.

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