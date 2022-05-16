العالم اليوم - أمراء سعوديون يعزون رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ خليفة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 مايو 2022 01:18 صباحاً - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في العاصمة أبوظبي، مساء أمس، الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين.

كما استقبل الشيخ محمد بن زايد الأمير بندر بن مقرن بن عبد العزيز، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، الذين قدموا واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" ليلة الاثنين.

كما قدموا التعازي للشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار رئيس الدولة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من الشيوخ.

وهنأ الأمراء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد لقيادة دولة الإمارات، متمنين له التوفيق.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي أبداها أصحاب الأمراء تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم، معبراً عن شكره على التهنئة بتوليه قيادة الدولة والتمنيات الطيبة الصادقة التي عبروا عنها.