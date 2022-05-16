نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خسوف القمر لعام 2022 وكيفية أداء الصلاة بها والدعاء بهذه الليلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة غدا يوم الأثنين الموافق 16 مايو 2022 ، يشهد العالم بأكمله لحظة تاريخية لحظة خسوف كلى للقمر، ويبدأ في تمام الساعة الثالثة وأثنان وثلاثون دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة، وعند الساعة السادسة وثلاثة وخمسون دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ينتهي الخسوف الكلي ويتحول إلى خسوف جزئي، البلاد التي تشهد الخسوف “ قارة أوربا – قارة أفريقيا – قارة أسيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الجنوبية “.
خسوف القمر لعام 2022 وكفيفة أداء الصلاة بها والدعاء بهذه الليله
وقد يستغرق مدة الخسوف خمس ساعات وتسعة عشرة دقيقة تقريباً. وسيظهر القمر أكبر من المعتاد، حيث سيكون قريب جداً من الأرض يطلق عليه اسم “القمر العملاق”، ويسمى أيضا “القمر الزهري الدموي العملاق”.
يوجد ثلاثة أنواع لخسوف القمر النوع الأول يسمى «خسوف شبه الظل»، ويحدث عندما يدخل القمر منطقة شبه الظل للأرض، النوع الثاني يسمى «الخسوف الجزئي»، ويحدث عندما يدخل جزء من القمر ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، ويظهر هذا الجزء معتماً، النوع الثالث يسمى «الخسوف الكلي»، ويحدث عندما يدخل القمر بأكمله منطقة ظل الأرض، ويظهر القمر بلون أحمر بسبب أشعة الشمس التي لا يمكن أمتصاصها من أعلى الغلاف الجوي.
وعند حدوث هذه الظاهرة حدثنا رسولنا الكريم عنها وأمرنا بالصلاة والدعاء، هي نوع من أنواع صلاة النوافل المؤقت بسبب كسوف الشمس أو خسوف القمر، وتسمى “صلاة الكسوف” أو “صلاة الخسوف” ويسميان أيضاً “صلاة الكسوفين” وهما سنة مؤكدة، وعددها “ركعتان”، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان.
أدعية خسوف القمر
- اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا عملًا صالحًا يقربنا إليك.
- اللهم إنا نستهدي بك فاهدنا ونستعين بكَ فأعنّاونستعيذ بكَ فأعذنا.
- «الحمد لله حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه.. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكُلُنا لَكَ عبد. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
- اللهم أكفنا هم الدنيا والآخرة اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مُضلات الفتن ما أحييتنا، يا من يُجير ولا يُجار عليه.أجرنا من النار.
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