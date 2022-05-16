الأمن العراقى يعتقل أحد عناصر داعش بمحافظة الأنبار

جدة - نرمين السيد - وذكرت خلية الإعلام الأمنى فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الأحد، أن العملية الأمنية جاءت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة.

وأكدت خلية الإعلام الأمنى، أن قوات الأجهزة الأمنية العراقية عازمة على ملاحقة فلول عناصر داعش الإرهابى فى البلاد والقضاء عليهم.