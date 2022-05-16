جدة - نرمين السيد - وذكرت خلية الإعلام الأمنى فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الأحد، أن العملية الأمنية جاءت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة.
وأكدت خلية الإعلام الأمنى، أن قوات الأجهزة الأمنية العراقية عازمة على ملاحقة فلول عناصر داعش الإرهابى فى البلاد والقضاء عليهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن العراقى يعتقل أحد عناصر داعش بمحافظة الأنبار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.