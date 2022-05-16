عاجل.. انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا بعد انتخابات طال انتظارها وشهدها البلد المضطرب الواقع فى منطقة القرن الإفريقى والذى يواجه تمرّدا إسلاميا، وخطر المجاعة. وتنافس فى هذه الانتخابات الماراثونية 36 مرشحا بث التلفزيون الرسمى، وقائعها مباشرة، نال الرئيس الصومالى السابق حسن شيخ محمود 165 صوتا، أى أكثر من العدد المطلوب للفوز فى مواجهة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد.

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