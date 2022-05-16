جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فى أوكرانيا قولها إن عدد أفراد الوحدات العسكرية الروسية فى البعض المناطق يقل عن 20% نتيجة للأعمال العدائية بين الطرفين.
وأضاف الجيش الأوكرانى "فى اتجاه بوباسنا، وبسبب الخسائر الفادحة وعدم القدرة على العمل بشكل مستقل، فإن القوات المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الروسية تتعاون مع ممثلى الشركات العسكرية الروسية الخاصة لاتخاذ المزيد من الخطوات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الأوكرانى: الروس تكبدوا خسائر كبيرة أثناء محاولتهم التقدم غربا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.