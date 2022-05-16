الجيش الأوكرانى: الروس تكبدوا خسائر كبيرة أثناء محاولتهم التقدم غربا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فى أوكرانيا قولها إن عدد أفراد الوحدات العسكرية الروسية فى البعض المناطق يقل عن 20% نتيجة للأعمال العدائية بين الطرفين.

وأضاف الجيش الأوكرانى "فى اتجاه بوباسنا، وبسبب الخسائر الفادحة وعدم القدرة على العمل بشكل مستقل، فإن القوات المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الروسية تتعاون مع ممثلى الشركات العسكرية الروسية الخاصة لاتخاذ المزيد من الخطوات".