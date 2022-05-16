الحج السعودية تتأهب لتخصيص مخيمات الحجاج نهاية الأسبوع

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الأحد أنها "تعكف حاليًا على وضع الشروط والمعايير الخاصة بآلية التخصيص، التى ستراعى أعداد الحجاج لهذا الموسم والمقدرة بمليون حاج، منهم 850 ألفا من حجاج الخارج، و150 ألف حاج من حجاج الداخل، بحسب ما أعلنته الوزارة فى بداية شهر رمضان الماضى".
وتواصل الوزارة لقاءاتها مع شركة كدانة الذراع التنفيذى للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمطور الرئيسى للمشاعر، التى تشرف حاليًا على تنفيذ مشروع تطوير عدد من المخيمات فى مشعر منى، التى من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع فى منتصف شهر ذى القعدة القادم 14 يونيو المقبل .
كانت السعودية قد أعلنت فى التاسع من أبريل الماضى إنها ستسمح لما يصل إلى مليون شخص بأداء مناسك الحج هذا العام، من داخل وخارج المملكة، وذلك فى زيادة كبيرة لأعداد الأشخاص المسموح لهم بأداء المناسك بعد عامين من القيود الصارمة بسبب فيروس كورونا.
وقالت السلطات السعودية إنه يجب أن يكون عمر الحجاج دون الخامسة والستين من العمر وأن يكونوا مطعمين بالكامل ضد الفيروس.
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