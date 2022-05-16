أنباء عن اشتباكات على حدود أفغانستان وطاجيكستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" اليوم الأحد نقلا عن مصادر فى شمال أفغانستان أن الاشتباكات المزعومة استمرت نحو أربع ساعات مساء أمس قرب بلدة شيرخان بندر.

وقالت مصادر القناة إن الحادث وقع بعد مشادة كلامية بين الجانبين، مشيرة إلى أن عناصر "طالبان" أطلقوا النار على أراضى طاجيكستان ثم ردت قوات حرس الحدود الطاجيكية بنيران مضادة.

وأشارت مصادر القناة إلى أن كلا الطرفين استخدما خلال الاشتباكات أسلحة خفيفة وثقيلة، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات، مضيفة أن الحادث انتهى بعد محادثات جرت بين الجانبين.

وأرسلت "طالبان"، وفقا للقناة، قوات إضافية إلى شيرخان بندر الواقعة على أحد أهم الطرق التى تربط أفغانستان بطاجيكستان وغيرها من دول آسيا الوسطى والصين.

ولم تعلق "طالبان" وحكومة طاجيكستان على الحادث المزعوم.