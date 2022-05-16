العالم اليوم - سقوط "عدد من الضحايا"بإطلاق نار في كنيسة بكاليفورنيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 مايو 2022 12:21 صباحاً - أعلنت السلطات المحلية في كاليفورنيا، الأحد، استجابتها لإطلاق نار أدى إلى سقوط "عدد من الضحايا" في كنيسة قرب لوس أنجليس، غداة مقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار داخل سوبرماركت في نيويورك.

وكتبت إدارة مقاطعة أورانج على تويتر أن الشرطة تستجيب "لتقارير حول إطلاق نار في كنيسة". وأضافت أنه "تم إطلاق النار على عدد من الضحايا"، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة اعتقلوا شخصا.

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