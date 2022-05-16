العالم اليوم - الملك سلمان يغادر المستشفى بعد فحوصات طبية واستكمال العلاج

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 مايو 2022 12:21 صباحاً - غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

وقد وجه خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلا عن بيان من الديوان الملكي.

كما عبر الملك سلمان عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.

وفي 8 مايو الماضي، أفاد بيان للديوان الملكي بأن العاهل السعودي أجرى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظارا للقولون.