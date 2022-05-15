نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظهرت” نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الثاني 2022 الأن على بوابة نتائج التعليم الأساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل ألاف من الطلبة والطالبات عن موعد ظهور نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الثاني 2022، ويزداد البحث بشكل كبير عبر محركات البحث عن رابط وكيفية الحصول على النتيجة، وفي اطار ذلك تم التصريح من قبل وزارة التربية والتعليم باقتراب موعد ظهور النتائج حيث اكدت أنه سوف يكون خلال الأيام القليلة القادمة، وإليكم أهم التفاصيل في التقرير التالي.

نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الثاني 2022

كما ذكرنا في مقدمة هذا التقرير أنه صرحت وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الثاني 2022، على أن يكون ذلك بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، كما أوضحت الوزارة أنه سوف يتم ظهور النتيجة عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، وفي السياق ذاته أوضحت الجهات المعنية أنه جاري الآن عمليات التصحيح ورصد وتجميع درجات الطلاب الخاصة بكل مادةليتم الإعلان عنها مباشرًة بشكل الكتروني، في كافة المحافظات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الثاني 2022

من المتوقع أن يكون موعد ظهور نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الثاني 2022، في اخر أسبوع من الشهر الجاري، وفقا لتصريح مصدر من داخل لحان الامتحان، أما عن كيفية الاستعلام عنها فسوف يتم بشكل الكتروني كما ذكرنا من قبل، وذلك في اطار الاحتياطات التي فرضتها الدولة على جميع المواطنين للحفاظ على سلامتهم من خطر الاصابة بفيروس كورونا ، ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم الدخول على الرابط الخاص بالوزارة واتباع بعض الخطوات التي تم تحديدها والتي جاءت على النحو التالي:

لا بد اولا من الضغط على رابط الموقع الرسمي لبوابة النتائج التابع لوزارة التربية والتعليم .

. ومن ثم يجب اختيار الصف الدراسي المنتمي له الطالب والمراد معرفة النتيجة الخاصة به.

بعد الدخول إلى البوابة تظهر الصفحة الرئيسية التي يجب ملء البيانات الموجودة فيعا بشكل صحيح، والتي تشمل،الاسم و رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة اظهارالنتيجة.

من الامور التي يهتم بها الآلاف من الطلاب واولياء الامور في الوقت الحالي هي تفاصيل ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وخاصة طلاب الصف الاول والثاني الاعدادي، حيث انتهى الطلاب من اداء اختبارات الترم الثاني في الآون الزمنية الاخيرة وهم الان بإنتظا اعلان وزارة التربية والتعليم عن ظهور النتائج الخاصة بهم للإطمئنان على معدلات هذا الفصل الدراسي.