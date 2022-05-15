نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الدعم النقدي الموحد تكافل 1.. شروط وطريقة تسجيل الدعم النقدي صندوق المعونة 2022 جميع الأسر بالأردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الدعم النقدي الموحد ، ما زلنا نتابع معكم تقديم المزيد من الأخبار والتفاصيل الجديدة فيما يخص الدعم النقدي الموحد تكافل 1 لصندوق المعونة الوطنية ، حيث نتعرف سوياً من خلال هذا التقرير المفصل على شروط تسجيل الدعم النقدي تكافل لكافة الفئات من المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية، كما سنرفق لكم أدناه رابط التسجيل في الدعم النقدي الموحد تكافل 1 ، وذلك تزامناً مع إعلان صندوق المعونة الوطنية أنه تم تفعيل رابط تسجيل الدعم النقدي الموحد 2022 تقديم طلب جديد.

التسجيل في الدعم النقدي الموحد

التسجيل في الدعم التكميلي ٢٠٢٢ ، أوضح برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة أنه تم تفعيل رابط التسجيل في الدعم النقدي الموحد تكافل 1 بداية من يوم الأحد 15-5-2022 ويستمر خلال الفترة القادمة، وذلك وفقاً لشروط وضوابط يجب أن تتوافر فيمن يرغب أو ترغب في تسجيل الدعم النقدي الموحد لصندوق المعونة الوطنية ، هذا وسوف نرفق لكم أدناه شروط التسجيل في الدعم النقدي تكافل.

وأردف برق الضمور مدير عام صندوق المعونة الوطنية خلال تصريحات صحفية ورسمية لوكالة الأنباء الأردنية بترا أن برنامج الدعم النقدي الموحد تسجيل تكافل 1 سيضم 50 ألف أسرة جديدة سيتم ضمها ضمن المستفيدين والمستفيدات من الدعم التكميلي سواء دعم الخبز أو الدعم التكميلي لعمال المياومة وكافة فئات الشعب في الأردن.

موعد التسجيل في الدعم النقدي الموحد 2022

أما فيما يخص موعد التسجيل في الدعم النقدي الموحد 2022 ، قال برق الضمور مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية ، أنه سيتم بدء فتح تسجيل الدعم النقدي الموحد تكافل 1 ، بداية من اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر مايو الحالي لعام 2022 ، وسوف تستمر عمليات التقديم على الدعم النقدي الموحد حتى أخر العام الحالي 2022.

شروط التسجيل في الدعم النقدي الموحد تكافل 1

واستكمل برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية أن الـ50 ألف أسرة الجديدة التي ستستفيد من برنامج الدعم النقدي الموحد تكافل 1 ، سيتم إضافتها لـ85 ألف أسرة تستفيد بالفعل من البرنامج ليكون العدد النهائي لجميع المستفيدين من تكافل 1 135 ألف أسرة مستفيدة. وقد خصصت الحكومة الأردنية 140 مليون دينار أردني لبرنامج تكافل 1.

والآن نستعرض عليكم شروط تسجيل الدعم النقدي الموحد تكافل 1 ، والتي يجب أن تتوافر فيمن يرغب في عملية تقديم طلب دعم نقدي وذلك نقلاً عن موقع صندوق المعونة الوطنية ، والتي تتمثل في التالي:

طريقة التسجيل في الدعم التكميلي ٢٠٢٢

وبعد أن قدمنا بعض من تفاصيل التي تخص تقديم الدعم النقدي الموحد تكافل 1 ، فهناك الكثير يرغب الآن في معرفة طريقة التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد 2022 ، حيث أوضح آلية التسجيل موقع صندوق المعونة الوطنية على الإنترنت وذلك من خلال طرح فيديو يحتوي على جميع التفاصيل.

رابط التسجيل في الدعم النقدي الموحد

أما فيما يخص آلية تسجيل الدعم النقدي الموحد فقد جاء نقلاً عن موقع صندوق المعونة الوطنية، يُمكنكم إتمام عملية التسجيل في الدعم النقدي الموحد تكافل 1 من خلال الدخول عبر رابط takaful.naf.gov.jo ، كما يُمكنكم الإطلاع على جميع التفاصيل التي تخص برنامج الدعم النقدي الموحد تكافل 1 وكذا برنامج الدعم النقدي تكافل 3 ، وكذا برنامج دعم عمال المياومة تكافل 3، هذا وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص هذا الشأن.

تحديث اليوم الثلاثاء 30- نوفمبر- 2021: أوضح برق الضمور مدير عام صندوق المعونة أن التسجيل في الدعم التكميلي إلكترونياً سيبدأ غداً الأربعاء الموافق 1 من شه ديسمبر 2021 ، وقد وضعنا الرابط الخاص بموقع صندوق المعونة الوطنية بعاليه من أجل إتمام عملية تسجيل دعم تكميلي تكافل 1 ، كما يُمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل.

خطوات التسجيل في الدعم النقدي الموحد تكافل 1

يرغب الكثير من لأشخاص معرفة خطوات التسجيل في الدعم النقدي الموحد تكافل 1 ، وذلك بعد أن تم الإعلان عن إتاحة رابط برنامج الدعم النقدي الموحد للتسجيل.

الدخول على موقع صندوق المعونة الوطنية

اختيار أيقونة برنامج تكافل 1

اختيار تسجيل جديد ، ثم كتابة الرقم الوطني لرب الأسرة

إدخال رقم الهوية الشخصية.

كتابة رقم الهاتف، وفي حالة وجود حساب قديم يتم تسجيل الدخول بكتابة الرقم الوطني وكلمة المرور

إدخال باقي البيانات بشكل صحيح وبدقة

اختيار أيقونة حفظ

الموافقة على الإقرار والتعهد.

إرسال الطلب.

واستكمل برق الضمور تصريحاته موضحاً، أن جميع الأسر التي لديها طلبات دعم تكميلي سابقة يجب عليهم الدخول عبر موقع صندوق المعونة الوطنية وتحديث بياناتهم واعتمادها، وذلك في حالة لم تتحسن الظروف المعيشية. وسنتابع كل ما هو جديد فيما يخص التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد تكافل 1 بالمملكة لأردنية الهاشمية.

ونشرت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحمل اسم برنامج الدعم النقدي الموحد وتكافل منشوراً يتضمن أن التسجيل في الدعم النقدي الموحد تكافل مستمر من خلال الرابط الخاص بالبرنامج وهو المرفق بعاليه، وأكدت أنه في حالة مواجهة صعوبة في عمليات التسجيل في الدعم النقدي الموحد إلكترونياً، سيعمل الفريق المختص على تقديم المساعدة الفورية في أقرب مركز أو فرع التابع لصندوق المعونة الوطنية في جميع محافظات ومناطق الأردن.

التسجيل في الدعم النقدي الموحد – مستمر

ما زال التسجيل في الدعم النقدي الموحد وتكافل 1 مستمر حتى الآن وحسب ما أوضح عنه مدير عام صندوق المعونة الوطنية وأمين وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية برق الضمور أن التسجيل في الدعم النقدي الموحد مستمر حتى ينتهي في اخر العام الحالي / ديسمبر 2022، على أن يتم أدخال كافة البيانات بشكل صحيح، حيث أن الطلب الذي سيتم كتابة البيانات به بشكل خاطئ سيتم استبعاده ولا يتم قبوله.

وفي ذات الصدد، أوضح برق الضمور مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية لوكالة الأنباء الأردنية ، أن جميع الأسر الأردنية التي لم تتقدم بطلب التسجيل في الدعم النقدي الموحد في شهر كانون الأول للعام المنقضي ، كما أن الأسر التي لم تستكمل تقديم الطلبات فالجميع الآن يُمكنه التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد من خلال الرابط المخصص لذلك.