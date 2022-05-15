أوكرانيا: فقدنا 50% من صادرات الصلب بعد خسارة ماريوبول

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 11:23 مساءً - قالت السلطات في أوكرانيا، إنها فقدت نصف حجم صادرات الصلب والحديد، بعد خسارة مصانع الصلب المحاصر في ماريوبول.

وقال نائب وزير المالية الأوكراني، ألكسندر الكافا إن بلاده فقدت جميع الشركات المتخصصة بالمعادن في مدينة ماريوبول، ولا سيما مصنع آزوفستال ومصنع "إيليتش"، أي أن أوكرانيا فقدت نصف حجم صادرات الصلب، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف الوزير الأوكراني أنه "بعد خسارة آزوفستال وإيليتش في ماريوبول، خسرت أوكرانيا نصف فرص تصدير الصلب والحديد الصلب".

وأشار إلى أن أوكرانيا فقدت أيضا الفرصة لمعالجة خام الحديد، وهذا هو السبب في أنه سيتعين على كييف تصديرها بشكل غير معالج، ما سيؤدي إلى خسارة في الأرباح.

وتعد مدينة ماريوبول، أكبر مدينة على ساحل بحر آزوف، وهي واحدة من المراكز الرئيسية للتعدين في دونباس وميناء بحري أيضا.

على جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضع في دونباس ما زال صعبا جدا، وإن القوات الروسية لاتزال تحاول اقتناص نوع من النصر في منطقة يمزقها الصراع منذ 2014، قائلا "إنهم لا يتوقفون عن مساعيهم".

وقال الجيش الأوكراني إن القصف الروسي لم يتوقف اليوم على عمال مصنع الصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية، حيث يتحصن بضع مئات من المقاتلين الأوكرانيين بعد أسابيع من سقوط المدينة في يد الروس.

وفي وقت لاحق اليوم الأحد، ذكرت تقارير أوكرانية أن روسيا أسقطت قنابل فوسفورية على مصنع "آزوفستال" للصلب في مدينة "ماريوبول"، في أعقاب فوز أوكرانيا بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن".