ميقاتى: إجراء الانتخابات النيابية إنجاز بمعنى الكلمة والدولة قامت بواجبها

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى أن إجراء الانتخابات النيابية بكافة الأراضى اليوم هو يعد إنجازا بمعنى الكلمة، مؤكدا أن الدولة قامت بواجبها فى إنجاز الانتخابات بشكل كامل.





جاء ذلك فى تصريحات مساء اليوم عقب غلق صناديق الاقتراع أثناء تواجده بغرفة عمليات وزارة الداخلية بالعاصمة اللبنانية بيروت. وقال ميقاتى إن الدولة تحركت بكل عناصرها من جيش وقوى أمن ورؤساء لجان وقضاة وأكثر من 120 ألف شخص تحركوا على الأرض، موضحا أن ما تحقق إنجاز تفتخر به الحكومة. وتمنى أن تنتج هذه الانتخابات مجلس نواب يتعاون مع السلطة التنفيذية المقبلة كى تنتشل لبنان من الأزمة الحالية، معبرا عن أمله فى ألا تتأخر الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة لإنقاذ لبنان. وأشار إلى أن الكهرباء موجودة فى كل مراكز الاقتراع، معتبرا أنه بحد ذاته عامل جيد فى ظروف كالتى يعيشها لبنان.

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