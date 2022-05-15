عاجل.. بيان من الديوان الملكى حول زيارة العاهل السعودى المستشفى

جدة - نرمين السيد - أعلن الديوان الملكى السعودى، مساء اليوم الأحد، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادر مستشفى الملك فيصل التخصصى بجدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صدر عن الديوان الملكى السعودى اليوم الأحد البيان التالى "غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هذا اليوم الأحد 14 شوال 1443هـ الموافق 15 مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصى بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح". وأوضح الديوان الملكى أن الملك سلمان وجه خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.

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