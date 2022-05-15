بعد حادث إطلاق النار فى نيويورك.. بايدن يدعو للتغلب على الكراهية

وقال بايدن يوم الأحد، متحدثا أمام الكونغرس فى خطاب تقليدى حول ضباط إنفاذ القانون الذين قضوا أثناء أداء واجبهم: "يجب أن نعمل جميعا معا للتغلب على الكراهية التى لا تزال وصمة عار على روح أمريكا".
وشدد بايدن على أن السلطات الأمريكية تحقق فى حادث إطلاق النار فى ولاية نيويورك باعتباره جريمة كراهية.
وأضاف أن وزارة العدل الأمريكية، التى تؤدى أيضا مهام المدعى العام للبلاد، تواصل جمع المعلومات حول الحادث. وتعهد الرئيس بزيادة تمويل مؤسسات إنفاذ القانون، مشيرا إلى أن وظيفة ضابط الشرطة فى البلاد الآن "أصبحت أكثر صعوبة" من أى وقت مضى.
وقالت الشرطة إن الأمريكى بيتون غيندرون البالغ من العمر 18 عاما، فتح النار يوم السبت على زوار متجر يقع فى أحد أحياء مدينة بوفالو بولاية نيويورك، حيث تعيش غالبية السكان من ذوى البشرة السمراء. ولقى 10 أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة، فى حين استسلم المشتبه به للشرطة.
ووفقا للبيانات الأولية، أطلق الشاب النار فى الغالب على السمر. وتعتقد السلطات أن هذه جريمة تم ارتكابها على أساس التعصب العنصرى.
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