نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” موقع تسجيل رقم المحمول علي بطاقة التموين 2022 عبر Tamwin.egypt.gov.eg سجل قبل نهاية الشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع تسجيل رقم المحمول علي بطاقة التموين 2022 هو الرابط الخاص بموقع دعم مصر، والذي اصبح الطريقة الاسهل من اجل تحديث بيانات بطاقة التموين التي تتم بشكل دوري في مصر، ومنعا للتزاحم علي مكاتب التموين المسجل بها البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين، نجد إن وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة فرصة لتسجيل رقم الهاتف علي بطاقة التموين إلكترونيا، علي إن يتم تفعيل الرابط خلال 72 ساعة من الآن، وسوف نشرح لكم من خلال تقرير مفصل مقدم من موقعنا ثقفني نيوز كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين، وكذلك كيف تدخل رقم هاتف مسجل في شركات المحمول لبطاقة التموين الخاصة بك، حيث إن اهم شروط تسجيل رقم الهاتف إن يكن مسجل في احدي شركات المحمول.

موقع تسجيل رقم المحمول علي بطاقة التموين 2022

بعد إعلان تفعيل رابط موقع تسجيل رقم الهاتف علي بطاقة التموين 2022 خلال الساعات المقبلة، نتيح لكم كافة التفاصيل حول هذا الموضوع، والذي تم تداولة منذ يومين في رسالة في نهاية بون صرف نقاط الخبز، وتلك الرسالة تطلب من المواطنين تسجيل رقم الهاتف علي بطاقة التموين في مكاتب التموين الخاصة بالمواطن، علي إن يتم اتخاذ هذا الإجراء من المواطنين علي الفور خلال اسبوعين فقط، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بمد المهلة لتصبح حتي نهاية شهر مايو 2022، علاوة علي ذلك تم إتاحة فرصة للتسجيل الإلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية، أو الرابط الرسمي المعروف بإسم دعم مصر الإلكترونية.

موقع دعم مصر تحديث بيانات البطاقة

هذا ونتيح لكم شرح تفصيلي لتتمكن من تسجيل رقم الهاتف علي طاقة التموين قبل التعرض للإيقاف عن منظومة الدعم، علي إن يتم تسجيل رقم رب الاسرة المسجل في الشركة التابع لها، وهو ما يعني ضرورة أن يكن خط اتصالات او فودافون او اي شركة محمول اخري يمتلك منها رب الاسرة خط، يتوجب إن يكن هذا الخط مسجل في الشركة، وإليكم الخطوات اللازمة للتسجل خلال الساعات المقبلة بعد تفعيل رابط دعم مصر

قم بإستخدام محرك البحث جوجل.

اختر رابط بوابة دعم مصر.

قم بزيارة الموقع الإلكتروني واختر خدمات التموين.

انقر علي ايقونة تفعيل البطاقة واستلم الرقم السري.

سجل رقم البطاقة والرقم القومي.

هذا ويمكنكم زيارة مكتب التموين التابع لكم وتسجيل البيانات مباشرة.

هل تم تفعيل خدمة تسجيل رقم الهاتف

تؤكد كافة المصادر أن موقع دعم مصر سوف يستقبل طلبات تحديث بيانات المواطنين الخاصة ببطاقات التموين، واخر تلك التحديثات هي إدخال رقم الهاتف علي بطاقة التموين لنحو 10 مليون بطاقة، ولذلك سوف يتم إدخال البيانات من اجل إجراء هذا التحديث لتجنب توقف البطاقات، علي إن يتم ذلك خلال الساعات المقبلة، ويمكنكم ترك أي إستفسار من خلال ترك التساؤلات في صندوق الوصف المتاح عبر موقعنا ثقفني اسفل هذا التقرير.