نشاط مكثف لبعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية

جدة - نرمين السيد - كثفت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية، من نشاطها اليوم فى العاصمة اللبنانية بيروت من خلال جولات قام بها رئيس البعثة الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابى، على لجان الاقتراع وغرف العمليات المركزية، وذلك بحضور عضوى البعثة السفير المفوض أحمد أمين، المنسق العام مدير إدارة الانتخابات بالجامعة والسكرتير أول أنيسه منى رابط المسئولة الإعلامية للبعثة.





واستهل السفير خطابى نشاطه اليوم بتفقد عدد من لجان الاقتراع التى فتحت أبوابها أمام الناخبين فى السابعة من صباح اليوم، وأطلع على آليات التصويت والإجراءات المتخذة لضمان سرية التصويت وآليات عمل مندوبى المرشحين وسبل منع التأثير ذلك على قرار الناخبين، بالإضافة للسماح بعمل المراقبين ووسائل الإعلام.

كما راقبت البعثة برئاسة السفير خطابى وسائل تأمين الناخبين والالتزام بالحرم الآمن للجان الانتخابية، وقامت البعثة بجولة فى المركز الانتخابى بمقر مركز إطفاء بيروت بالكرانتينا برفقة محافظ بيروت القاضى مروان عبود وانتقلا بين لجان الاقتراع الخمسة عشر داخل المركز للإطمئنان على سير العملية الانتخابية ورصد أى ملاحظات.

كما تفقد رئيس البعثة وأعضائها غرفة عمليات وزارة الداخلية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأطلع على آليات احتساب نسب التصويت من خلال الربط مع جميع اللجان بكافة الأراضى اللبنانية، ثم تفقد مركز تلقى الشكاوى عبر المكالمات الهاتفية ووسائل الاتصال التى حددتها اللجنة، حيث استمع إلى شرح مفصل من رئيس غرفة العمليات حول آليات التعامل مع الشكاوى التى ترد من مختلف الأنحاء ومن جميع اللجان، وخصوصا الشكاوى المتعلقة بالتجهيزات اللوجستية والشكاوى الأخرى بلجان مختلفة، كما أطلع على آلية تسجيل الشكاوى إلكترونيا لتوثيقها وتدوين الحلول التى تمت وسبل التعامل معها.

والتقى السفير أحمد رشيد خطابى، بوزير الداخلية اللبنانية أثناء تفقده سير متابعة الانتخابات النيابية واستمع منه إلى شرح مفصل حول الشكاوى التى تم التعامل معها على مدار اليوم.

على صعيد متصل، انتشرت فرق بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات بمختلف الدوائر التى تجرى فيها الانتخابات لمتابعة عمليات التصويت حتى غلق اللجان فى السابعة من مساء اليوم.