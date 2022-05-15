عاجل.. روسيا: سنعزز وجودنا العسكرى على الحدود مع فنلندا إذا انضمت للناتو

جدة - نرمين السيد - وأعلنت رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون، أن قرار سلطات بلدها تقديم طلب للانضمام إلى حلف الناتو "ليس موجها ضد روسيا".

وقالت أندرسون، فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم الأحد: "الشيء الأفضل بالنسبة لأمن السويد هو أن نقدم طلبا لمنحنا العضوية الآن وأن نفعل ذلك مع فنلندا".

وأضافت: "هذا يصب فى مصلحة السويد وليس موجها ضد روسيا".

ويأتى ذلك على خلفية إعلان الحزب الاشتراكى الديمقراطى السويدى الحاكم الذى تترأسه أندرسون أنه قرر العمل على تقديم طلب لانضمام البلاد إلى الناتو.