السويد وفنلندا تقرران رسميا طلب الانضمام لحلف الناتو
أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد، اليوم الأحد تبنيه رسمياً قراراً للتقدم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بطلب للحصول على عضوية الحلف.
وذكر الحزب في بيان نشر على موقعه الرسمي في "تويتر"، أنه قرر خلال اجتماع عقد اليوم العمل على تقديم السويد طلبًا للانضمام إلى "الناتو".
وأضاف أن السويد، في حال موافقة "الناتو" على طلبها، ستعارض نشر أسلحة نووية وقواعد عسكرية دائمة لحلف شمال الأطلسي في أراضيها.
وفي وقت سابق قررت فنلندا التقدم إلى حلف شمال الأطلسي بطلب الانضمام إليه.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو قال أمس، إنّ انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي ليس لمصلحتهما، وسيؤدي إلى عسكرة شمال أوروبا.
وكان الكرملين قد صرّح، في الـ 11 من أبريل الفائت، بأنّ "انضمام فنلندا والسويد المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي، لن يجلب الاستقرار إلى أوروبا".
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