نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الدعم النقدي الموحد 2022.. الآن فتح التسجيل في الدعم النقدي الموحد takaful صندوق المعونة الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الدعم النقدي الموحد ، ما زلنا نتابع معكم كافة التفاصيل بخصوص التسجيل في الدعم النقدي الموحد عبر تكافل الأردن ، حيث أعلن برق الضمور مدير عام صندوق المعونة الوطنية أن الصندوق قام بإعادة فتح باب التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد ، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 15-5-2022 ، ويستمر صندوق المعونة الوطنية عمليات التسجيل في الدعم النقدي الموحد 2022 حتى أخر هذا العام الحالي ، وسنرفق لكم أدناه رابط الدعم النقدي الموحد التابع لصندوق المعونة الوطنية من أجل الدخول وإتمام عملية التسجيل.

رابط الدعم النقدي الموحد

رابط التسجيل في الدعم النقدي الموحد 2022 ، وأضاف برق الضمور مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية لوكالة الأنباء الأردنية ، أن جميع الأسر الأردنية التي لم تتقدم بطلب التسجيل في الدعم النقدي الموحد في شهر كانون الأول للعام المنقضي ، كما أن الأسر التي لم تستكمل تقديم الطلبات فالجميع الآن يُمكنه التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد من خلال الرابط المخصص لذلك.

كما أوضح برق الضمور أنه يستثنى من التقديم جميع الأسر التي تقدمت بطلبات التسجيل في الدعم التكميلي الموحد خلال شهر كانون الأول للعام الماضي، كما يستثنى جميع الأسر التي تستفيد من برنامج الدعم النقدي الموحد ، مُشيراً أن صندوق المعونة الوطنية سيعمل على دراسة كافة الطلبات الجديدة التي سيتقدم بها الأسر طريقة التسجيل في الدعم النقدي الموحد

نستعرض عليكم الآن طريقة التسجيل في الدعم النقدي الموحد 2022 عبر موقع صندوق المعونة الوطنية بالأردن ، والتي تم توضيحها من خلال الفيديو المرفق أدناه.

رابط التسجيل في الدعم النقدي الموحد

يُمكنكم الآن الدخول عبر رابط صندوق المعونة الوطنية ، وإتمام عملية التسجيل في الدعم النقدي الموحد 2022 ، بكل سهولة ويسر وذلك من خلال اتباع كافة الخطوات الموضحة عبر الفيديو بعاليه، وجدير بالذكر أن برق الضمور قد أوضح أنه استفاد من برنامج المعونة الوطنية حتى الآن 120 ألف أسرة وهي من أشد احتياجاً للدعم النقدي في الأردن، وسنتابع معكم أول بأول أهم وأخر الأخبار فيما يخص رابط الدعم النقدي الموحد خلال الفترة المقبلة.