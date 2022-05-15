نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد تأشيرة الزياره العائلية عبر الموقع الرسمي لمنصة ابشر ومعرفه الشروط والخطوات الصحيحة في المقال التالي
تمديد تأشيرة الزياره العائلية عبر ابشر من اهم واكثر الخدمات استخدام. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع الأفراد. كما أعلنت منصه ابشر الإلكترونية عن الخدمه عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من الخدمات الإلكترونية منها الجديدة ومنها التي ثار التساؤل عليها كثيرا من قبل المستفيدين والتي من أهمها. اصدار هوية مقيم عبر منصه ابشر بالخطوات الصحيحة و معرفه رسوم و شروط الخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن تجديد رخصه القياده الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي لمنصة ابشر ومعرفه الرسوم. والآن سوف نقوم بتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه رسومها والشروط التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه تنفيذ الخدمه الكترونيا من الموقع الرسمي للمنصة بالخطوات من خلال المقالة الأتية.
تمديد تأشيرة الزياره العائلية
أعلنت منصه ابشر عن العديد من خدماتها الإلكترونية والتي شملت خدمه تمديد تأشيرة الزياره العائلية الكترونيا. والتي تمكن جميع الأفراد المستفيدين منها من تقديم طلب لتمديد التأشيرة لأفراد العائلة بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه. كما أعلنت المنصة أيضا عن رسوم الخدمه وهي 100 ريال للتأشيرة. بالاضافه إلي ذلك يجب علي المستفيدين من المقيمين وجود حساب بالمنصة ويكون مفعل.
شروط تمديد تأشيرة الزيارة
كما أعلنت المنصة أيضا عن الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :
- يمكن تمديد التأشيرة لأكثر من مره ولكن يجب أن لا يتعدى مجموع المدد 6 اشهر أو 180 يوم. ويستثني منها الجنسية السورية.
- يجب أن تكون مده التمديد مساويه لمده التأشيرة الأساسية.
- الشخص المستفيد هو طالب الزياره فقط.
- يمكن أيضا التمديد قبل انتهاء التأشيرة بسته أيام وبعد ثلاثة أيام من الانتهاء أيضا.
خطوات تمديد تأشيرة الزياره
بالاضافه إلي ذلك أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه تمديد تأشيرة الزياره العائلية الكترونيا من موقعها الرسمي. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :
- دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة ابشر وتسجيل الدخول.
- للعماله الضغط علي خدمات العماله ثم خدمات ثم تمديد تأشيره الزياره.
- لفرد الأسرة الضغط علي أفراد الأسرة ثم خدمات ثم تمديد تأشيره الزيارة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمديد تأشيرة الزياره العائلية عبر الموقع الرسمي لمنصة ابشر ومعرفه الشروط والخطوات الصحيحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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