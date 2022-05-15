سهم أرامكو يأتي بمستوى عالي منذ الإدراج

يتم تغيير في سهم أرامكو في المملكة السعودية من وقت إلى الآخر، بحيث ترتفع وتصل إلى 2 في المئة محققة 45.80 ريال سعودي، وهذا بالدولار الأمريكي يعادل 12.21 دولار، لذا يجب أن يتم تسجل المستوى الأعلى له بحيث الإدراج، ولقد زادت القيمة الخاصة بالسهم في السوق لدي الشركة نسبة تصل إلى ٢.٤ تريليون، وهذا جاء من التعاملات اليومية، وهذا ما تم ورده عن السوق في المملكة العربية السعودية.

سهم أرامكو في مستواه الأعلى

أن القيمة الخاصة لدي شركة أر أمكو داخل السوق في المملكة العربية السعودية وهذا في اليوم الثامن من شهر مايو لهذا لعام ألفين واثنان وعشرون ميلادياً، حيث تم وصولها إلى 9.2 مليون ريال سعودي، وهذا بالدولار الأمريكي يعادل 2.45 دولار وهذا وفقًا إلى القائمة الخاصة بفور بس، شركة أرامكو تعتبر من أقوى لمئة شركة في الشرق الأوسط ويكون في هذا العام، ويعتبر رأس المال الخاص لدي شركة أرامكو السعودية تصل إلى خمسة وسبعين مليار ريال سعودي وهذا لقد يعادل بالتقريب 19.9 مليار دولار، على حسب ما جاء في شهر أبريل الماضي، وهذا يؤدي إلى رفع في التصنيف لشركة أرامكو عند المستوى A ويتم رفع الثقة الخاصة لدي شركة أر امكوا في المملكة العربية السعودية.

أرامكو في السعودية لعام 2022 م

وعلى حسب ما وصل من فور بس سعودية لقد قامت شركة أر امكوا بالمملكة العربية السعودية بتخفيض في الأسعار الخاصة لدي النفط، ومنذ 4 أشهر لم يأتي بهذا الانخفاض ولقد تم الخفض في سعر النفط وخاصة لدي جميع الأشخاص الذين يقوموا باشتراء هذا النفط لدي قارة آسيا وذلك بسبب غلق الناجم لدي المؤسسات بسبب الإصابات بفيروس كورونا في الصين، ولقد قامت أرامكو في المملكة السعودية بالتخفيض أيضًا في الخام العربي، وهو العنصر الرئيسي والأساسي لدي جميع شحناتها في قارة آسيا، وسوف يتم خفضه في شهر يونيو الآتي إلى 4.40 دولار وسوف يصل سعر البرميل 9.35 دولار في شهر مايو لهذا العام، وهكذا وقد قدمنا لكم معلومات شاملة عن سهم أرامكو في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠٢٢ م.