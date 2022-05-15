“رقم واتساب” تسجيل طلب معونة من مؤسسة عبد العزيز بن فهد (بريد – مكتب) مساعدة مالية عاجلة

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عمر شويل - جدة طلب معونة مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية kfahadalsaud عبر رقم الوتساب الخاص بالأمير عبد العزيز، حيث تعتبر مؤسسته من المؤسسات الخيرية في المملكة والتي تتبع ابن الأسرة المالكة الأمير عبد العزيز بن فهد، وتقوم المؤسسة بالتداخل والمساعدة في العديد من أبواب الخير والتي تستهدف تقديم الدعم للمحتاجين من البداية حيث تقوم بالتقدم في مساعدة الحالات الإنسانية العاجلة كما يتم التواصل مع المؤسسة لطلب الدعم وتسجيل الحالة ليتم التواصل معها واتخاذ الإجراءات وتقديم المساعدة المطلوبة لأهل الوطن من الفقراء والمحتاجين.

“رقم واتساب” تسجيل طلب معونة من مؤسسة عبد العزيز بن فهد (بريد – مكتب)

يقوم الأمير البار عبد العزيز بن فهد باستكمال مسيرة العطاء لوالديه رحمة الله عليهما، حيث قام بإنشاء مؤسسة خيرية لمساعدة المحتاجين وسداد ديون الغارمين ومساعدة طالب المساكن أو السيارات من فقراء الوطن في الحصول على حياة مناسبة لهم تحت مظلة الرعاية المجتمعية والعيش الكريم بين أبناء الوطن، حيث تقوم المؤسسة بتقديم أموال الزكاة والصدقات على المحتاجين من ابناء المملكة ويتم تقديم المعونات الإغاثية للمكروبين أو أصحاب المنازل المهدمة وغيرهم، وقد قامت المؤسسة بمساعدة اليوتيوبر السعودي” الشمري” وقامت بتقديم الدعم الإغاثي له ولأسرته في خلال الأيام القليلة الماضية، بسداد ديونه وتوفير مسكن وسيارة مناسبين لأسرته بعد رحيل عائلهم.

شروط الحصول على دعم مؤسسة الأمير عبد العزيز

توفر المؤسسة الدعم للفئات المحتاجة والتي يجب عليها اتباع شروط التسجيل والتي تضمن الاستحقاق الفعلي ووصول أموال الزكاة والدقات غلى المحتاجين، وتشمل الشروط ما يلي:

يتم التسجيل على الموقع الرسمي للمؤسسة ولها موقع واحد فقط.

يكون المسجل من الجنسية السعودية فقط ولا يتم قبول جنسيات أخرى.

يجب أن يكون من المحتاجين فعلا للدعم وذلك في حال لم يكن لهم راتب شهري أو لهم راتب قليل.

يتم تسجيل المساعدة المطلوبة مع إرفاق المستندات التي تؤكد هذه الحاجة.

تقوم المؤسسة بتوفير العلاج اللازم للمرضى أو توفير سكن مناسب لغير الحاصلين عليه كما تقوم بتسديد الديون للمديونين أو الغارمين المسجونين بسبب الديون.

يتم الرد على الطلب في خلال أسبوعين من تقديمه.

لا يتم القبول في حال حصل المواطن على مسكن من قبل من المؤسسة.

مؤسسات اجتماعية وإغاثية أخرى بالمملكة

توجد عدد من المؤسسات والمقاصد التي يتطلع غليها المواطنين السعوديين ولكل منها شروط التسجيل ومنها:

الحصول على الدعم ورواتب الضمان الاجتماعي وهو راتب شهري من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الالتزام بشروطها.

سداد الديون من الديوان الملكي السعودي وتقديم قطع أراضي مجانية لراغبي الصول على سكن.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والتي تقوم شهريا بالإعلان عن أسماء المقبولين لصرف شقة أو سيارة من فقراء الوطن والمتقدمين على الموقع الرسمي للمؤسسة بالطلبات.

مؤسسة الأميرة الجوهرة وهي ام الأمير عبد العزيز بن فهد وقامت بإنشاء مؤسسة خيرية لمساعدة المقبلين على الزواج وسداد الديون للغارمين.

أرقام مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

العنوان: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

الأرقام المجانية من داخل المملكة: 9665832648526600 (الرقم الاحدث)- من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

وتكون منصة تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

يتم تقديم معونة مؤسسة عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud لجميع المتقدمين بالطلبات للمؤسسة الخيرية، أو القائمين على الاتصالات الهاتفية أو أرقام الواتساب الخاص بها، أرقام (واتساب – المكتب) للمساعدات المالية أو سداد الديون أو غير ذلك حيث تشتهر مؤسسة الأمير بالعديد من الايادي البيضاء في العديد من المجالات المعيشية والتي تقوم بتقديمها بشكل دوري لجميع ابناء الشعب بالمملكة.

معونة مؤسسة عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud أرقام (واتساب – المكتب) لطلب المساعدة والتي تعتبر من اشهر المؤسسات الخيرية في المملكة والتي تتبع ابن الأسرة المالكة الأمير عبد العزيز بن فهد، وتقوم المؤسسة بالتداخل والمساعدة في العديد من أبواب الخير والتي تستهدف تقديم الدعم للمحتاجين من البداية حيث تقوم بالتقدم في مساعدة الحالات الإنسانية المتقدمة لطلبات الدعم عر أرقام الهواتف.

البريد الإلكتروني وطريقة التواصل على مكتب منطقة تبوك

يكون الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٥١٥٢

من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

ص.ب تبوك ٥٩٨. – الرمز البريدي ٧١٤٢١

رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويلة ٣٥٠-٢٥١

البريد الالكتروني: [email protected]

العنوان: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يتم التراسل بأكثر من طريقة لتقديم طلب معونة مؤسسة عبد العزيز بن فهد حيث يتم التراسل لتقديم طلب معونة مؤسسة عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud والتي تعتبر من اشهر المؤسسات الخيرية في المملكة والتي تتبع ابن الأسرة المالكة الأمير عبد العزيز ويقوم بالعديد من الأعمال الخيرية والتي منها سداد ديون الغارمين وإخراجهم من السجون لأبنائهم وذويهم وأيضا شراء منازل لغير القادرين وشراء سيارات لهم والعديد من المساعدات لمستحقي الدعم من ابناء الوطن.

هل يتم تقديم منح جديدة من المؤسسة في رمضان

تقوم مؤسسة الأمير الخيرية والمؤسسة الإنسانية بالاستمرار في تقديم الدعم المالي والمساعدات طوال العام، وذلك لجميع الحالات الإنسانية التي تتقدم بطلبات للحصل عليه عبر القنوات المتاحة والمتوفرة للتواصل، بينما يكون شهر رمضان هو شر الخير حيث تقوم المؤسسة بإضافة معونة الإطعام إلى جميع المنح المقدمة منها لفقراء الوطن، ويتم أيضا عبر القنوات المقررة للتسجيل.

“قامت مؤسسة الأمير ابن الاسرة الحاكمة، ابن الملك فهد أل سعود رحمة الله عليه والأميرة الجوهرة الزوجة الأخيرة للملك وصاحبة الايدي البيضاء في مساعدات المقبلين على الزواج والمحتاجين للمعونات الغذائية، العديد من الخدمات دون تقديم طلب وتتيح أيضا معروض طلب معونة مؤسسة عبد العزيز بن فهد وأرقام (بريد – مكتب) لطلب المساعدة المالية أو السكن العاجل أو ترميم المنازل وكذلك شراء سيارات للمحتاجين.