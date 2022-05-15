“بمصرف الراجحي” موعد نزول إيداع راتب الضمان hrsd.gov.sa آلية الاعتراض على الأهلية

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عمر شويل - جدة موعد نزول راتب الضمان hrsd.gov.sa بحسابات مستفيدي الضمان في المصارف السعودية المعتمدة لدى الوزارة مثل مصرف الراجحي وغيره من المصارف التي يكون لمستفيدي الضمان الاجتماعي حسابات بنكية فيها، حيث أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الموعد المقرر لصرف الراتب والمعاش الأول للمقبولين في الضمان الاجتماعي المطور هذا الشهر، كما يرغب غير المقبولين في الضمان الاجتماعي الجديد ولا يتسلموا رسائل قبول الأهلية بالتعرف على رابط وكيفية تقديم التظلم للوزارة وما هو الموعد المقرر لتقديمها والرد عليها.

“بمصرف الراجحي” موعد نزول إيداع راتب الضمان hrsd.gov.sa آلية الاعتراض

الزيادة لكل تابع +265﷼

وزيادة +530﷼ إذا عندك 2 تابعين

ولكل أساسي 100﷼ #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/yBQhzsj5sA — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) الزيادة لكل تابع +265﷼

وزيادة +530﷼ إذا عندك 2 تابعين

ولكل أساسي 100﷼ #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/yBQhzsj5sA — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) December 25, 2021

قام الموقع الرسمي باسم وزارة التنمية الاجتماعية التابع للوزارة الشاملة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن المواعيد المقررة والمحددة لتسلم رواتب الضمان المطور الجديدة في ظل النظام الجديد، حيث تم تغيير نظام وموعد التسلم القديم ليكون بالتقويم الهجري وليس بالميلادي، ويكون نظام الضمان الاجتماعي المطور هو طفرة في التسجيل والاحتساب ونظام مختلف في حساب الأهلية ضمن العديد من التطويرات الحديثة التي أطلقتها المملكة ضمن رؤية الوطن الشاملة 2030 وهي رفع الدعم عن غير المحتاجين وتوزيعه على مستحقي الزكاة.

موعد إيداع راتب الضمان ومواعيد التسلم لشهر ذي القعدة 1443 – مايو 2022

تقرر أن يكون التقويم الخاص بمواعيد التسلم بالتقويم الهجري.

يكون الأول من الشهر الهجري موعد تسلم رواتب الضمان.

يتم تسليم راتب في اليوم الأول من شهر ذي القعدة 1443، الموافق يوم الثلاثاء 31 مايو 2022.

يستمر تسليم الرواتب حسب نظام تسليم كل بنك على حده.

أسباب عدم تسلم رسائل أهلية الضمان ومتى يتوقف راتب الضمان

انتظر المواطنين المسجلين بالرابط الجديد للمرة الأولى تسلم رواتب الضمان، وقد وصلت رسائل اس ام اس لجميع المقبولين بينما لم يتسلم آخرين تلك الرسائل، وتكون أسباب عدم تسلم رسائل الضمان كما يلي:

عدم التسجيل بشكل صحيح في رابط الضمان الاجتماعي المطور.

أن يكون المسجل لم يستوفي شروط الاستحقاق التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما يكون مخالفة الشروط العامة للضمان، بالنام القديم، سببا في عدم قبول الضمان مثل رفع الحد الأدنى للدخل أو الوجود في أحد دور الرعاية وأيضا السفر المستمر خارج المملكة، وكذل أن يكون تابع في أسرة وليس مستقل.

ألية وكيفية تقديم الاعتراضات لغير المقبولين في الضمان

يجب بالبداية ان يكون المتقدم بالاعتراض متأكدا من تسجيل بياناته بالرابط بشكل صحيح على رابط الضمان الاجتماعي المطور وتسجيل رقم الهاتف المتاح لديه، كما يكون قرأ بشكل جيد شروط النظام الجديد وأسباب الأهلية وأسباب رفع الأهلية، ويتم تسجيل الاعتراض بالخطوات التالية:

يتم التسجيل في “رابط تقديم الاعتراضات“. يقوم المستخدم باختيار ايقونة “بدء الخدمة”. يدخل بعدها على خدمة الاعتراضات. يقوم بتسجيل رقم الطلب الذي قام به في التسجيل الأول برابط الضمان الاجتماعي المطور. يتم التسجيل والحصول على رقم طلب الاعتراض ثم الخروج.

مصرف الراجحي الكبير الذي يقوم اغلب مستفيدي الضمان بعمل الحسابات البنكية التي يتم من خلاله تسلمها وإنشائها مجانا من البداية ويكون معتمدا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلن نزول راتب الضمان hrsd.gov.sa يعلن موعد التسلم بالبنك والذي يتم خلال أسبوع على الأكثر، وموعد تقديم اعتراض الأهلية sbis.hrsd.gov.sa على الرابط المخصص لذلك وذلك بعد الانتهاء من تلقي رسائل الأهلية للضمان الاجتماعي المطور الجديد.

إعلان مصارف المملكة حول نزول الرواتب

سيتم نزول وصرف راتب الضمان hrsd.gov.sa والتسلم بالبنوك السعودية التي أعلنت نزول الراتب فيها، وهي أغلب البنوك ومنها مصرف الراجحي، وسيتم الاتصال بالعملاء وتحديد مواعيد الوصول والحجز في الدور لتسلم رواتب الضمان، حيث سيتم نزول رواتب المستفيدين في الموعد المُحدد سلفاً من قبل في نظام الضمان الاجتماعي والمستفيدين الجدد، الذين يقوموا بالصرف للمرة الأولى.

كيفية التعامل مع رسائل “غير مؤهل” من مستفيدي الضمان المطور

يكون من حق غير المؤهلين تقديم التظلمات للحصول على رواتب الضمان، وخاصة الذين استوفوا كافة شروط الاستحقاق والأهلية وقاموا بتسجيل جميع بيانات الدخل، ويتلقى المواطن رسالة التأهيل أو عدم التأهيل على الهاتف النقال ويكون سبب عدم التأهيل موجود في الرسالة، كما يمكنه الاتصال على الأرقام المجانية للضمان 19911 للتعرف على كيفية التعامل مع تلك الرسالة وإعادة التسجيل من جديد.

جهود حكومة المملكة في مجال الرعاية الاجتماعية

هذا وتبذل الحكومة السعودية جهود وافرة في مجال الرعاية الاجتماعية في كافة المجالات والقطاعات الخدمية والاجتماعية، وذلك في سعي حكومة المملكة لتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات المباشرة للمواطن، وعلى رأس تلك الوزارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تولى الحكومة كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل والحالات الأشد حاجة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصرف الراجحي وهو المصرف الأول والأكثر استخداما من مستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل تم نزول راتب الضمان hrsd.gov.sa التسلم بالبنك وذلك لمستفيدي الضمان بالنظام القديم الذين قاموا بتحديث بياناتهم بينما تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إرسال رسائل المقبولين في الضمان الجديد وتتيح أيضا رابط اعتراض الأهلية عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.