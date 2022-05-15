شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للأيتام وقيمة مبلغ الدعم

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للأيتام الذي تحدده الوزارة التابع لها على حسب الفئة المستهدفة من الضمان ويكون بشكل دور مستمر كل شهر يصرف مبلغ الدعم للمستحقين، وتهدف هذه الخدمة إلى مساعدة فئات وطبقات معينة من الشعب من أجل تجاوز صعوبات الحياة، ويعتبر الأيتام فئة من الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، حيث الأيتام هم الذين يتوفى والدهم ويندرج تحت هذا المفهوم مجهول الأب أو مجهول الأبوين وكذلك فقدان الأب أو الجهل بمحل أقامته، كما ان الضمان الاجتماعي يقدم العديد من الخدمات لمستحقين الدعم وفقا لشروط الضمان الاجتماعي الجديدة التي يجب توافرها للاستحقاق، كما ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحدد قيمة المبلغ الذي يحصل علية المستفيد من الأيتام أو الأرامل والمطلقة وكل من بلغ سن الشيخوخة الذكور والإناث وكل امرأة ليس لها دخل ثابت وليس لها عائل، ومن مستحقين الضمان الاجتماعي العاجزين عن العمل سواء كان العجز بسبب إعاقة كلية دائمة، أو حتى بسبب إعاقة جزئية وغيرهم وفقا لحاجتهم المادية، في حالة إذا تم استحقاق هذا الشخص إلي المعاش الضماني، يمكنه أن يقدم على هذا المعاش، ويملئ البيانات المطلوب منه والتي من أهمها بيانات العائل أن وجد وبيانات الدخل موثقه بتقارير مختومة، وبيانات جميع أفراد الأسرة وبيانات الحساب البنكي الخاص به، ونرفق معها جميع الأوراق التي تطلب منه والبيانات، ويقوم المستفيد بتقديم هذه الطلبات، ومتابعتها حتى يتم اتخاذ القرار فيها.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للأيتام

وجود الأوراق الخاصة بالهوية الوطنية،وأوراق سجل الأسرة والأوراق المسجل بها بيانات الطفل والأسرة. توافر أوراق الهوية الوطنية للأم، وللشخص المتكفل بالطفل. التوجه إلى المكتب الأقرب لك لتقديم الأوراق الخاصة بالضمان. الإقامة في نطاق خدمات المكتب. دراسة الحالة من خلال الزيارات الميدانية (عند الحاجة).

قيمة مبلغ الدعم للأيتام من الضمان

يصرف راتب الضمان الاجتماعي للأيتام تقريبًا 330 ريال سعودي، يضاف عليهم 85 ريال سعودي تكلفة الغذاء الشهري، ويضاف حوالي 80 ريال سعودي من أجل فاتورة الكهرباء، كما يشمل الراتب 382 ريال سعودي مخصصة لحساب المواطن ويختلف راتب الضمان الاجتماعي تبعا للفئة المستفيدة، فيتم تحديد مبلغ متوسط قادر على سد الاحتياجات الأساسية للفئة المستهدفة.

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي