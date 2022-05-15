نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة شحن شدات ببجي 2022 لشحن حتى 16800 شدة للمحترفين في المقال التالي
طريقة شحن شدات ببجي 2022 يجب أن يعرفها كل لاعب ببجي محترف وذلك لتميزه بفضل الثميات المميزة التي يمكن أن يحصل عليها اللاعب الذي يشحن الموسم الجديد في كل مرة، فاللاعب الذي يريد أن يشحن الموسم الجديد من ببجي عليه أن يمتلك على الأقل 300 شدة UC ليحصل حسابه على الرويال باس مما يجعله يستفيد بمميزات أكثر عند تحقيق المهمات التي تطلبها اللعبة وتتغير وتتجدد كل أسبوع باختلاف كل موسم عن الآخر، بينما يمكنك شحن شدات ببجي بداية من 60 شدة ببجي وحتى 16800 شدة UC بحسب الكمية التي تريدها والغاية التي تنوي استخدام الشدات فيها.
طريقة شحن شدات ببجي للموسم الجديد مايو 2022
الطريقة المستخدمة هي طريقة رسمية تماما حيث تقوم بالدخول إلى موقع MidasBuy ثم الدخول إلى المتجر الخاصة بشحن شدات ببجي، سيظهر أمامك عدة خيارات يمكنك من خلالها اختيار عدد الشدات الذي تحتاج إليه في حسابك لشحن الرويال باس الجديد، وكما أشرنا يمكن شراء بداية من 60 شدة ويعطيك الموقع 3 شدات زيادة هدية، ويمكن شحن 300 شدة وذلك من أجل الرويال باس ويمنحك الموقع حينها 40 شدة هدية، مع ملاحظة أن عدد الشدات الهدية يختلف من دولة إلى أخرى فعدد الشدات الهدية في المملكة العربية السعودية هو 40 شدة، بينما من يستخدم نفس الطريقة من داخل مصر يحصل على 60 شدة هدية وكذلك حسب دولتك، ويمكن تغيير الدولة من خلال علم اللعبة الموجود بأعلى الموقع، ولا يوجد ما يمنع من استخدام دولة أخرى عند الشحن ولكن ستدفع بالعملة التي اخترت عملتها، وهو ما قد يحملك رسوم إضافية من خلال البنك الخاص بك.
كيفية شحن شدات ببجي 2022
- بعد الدخول إلى الموقع ادخل إلى المتجر ثم قسم شراء.
- بعد ذلك عليك اختيار الباقة التي تحتاج إليها من الشدات بداية من 60 شدة وحتى 16800 شامل الهدية.
- يجب ادخل رقم المعرف الخاص بك الـ ID بلعبة ببجي ويمكنك معرفته من داخل حسابك باللعبة.
- لا تنسى التأكد من اسمك بعد إدخال رقم المعرف الخاص بك.
- يوفر الموقع عدة طرق دفع، يمكنك اختيار الأنسب لك لإتمام عملية الدفع، الطريقة الأولى ويمكنك الموقع عند إضافتها نقاط هدايا، والثانية عن طريق الهاتف، والأخيرة من خلال خاصية OneCard.
- اضغط دفع ثم انتقل إلى الصفحة التالية، لتأكيد عملية الدفع ثم أتمم العملية وادخل إلى حسابك في ببجي لتجد الشدات وصلت إلى حسابك بالفعل.
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