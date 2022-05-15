أوكرانيا تنشر سلاحًا أمريكيًا فتاكًا على الخطوط الامامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 09:28 مساءً - نشرت اوكرانيا سلسلة من اسحلة المدفعية الامريكية الرهيبة من طراز «الهاوترز ام-777» على خطوط المواجهة الامامية ضد روسيا.

وقالت السفارة الأمريكية في كييف،الأحد، إن أوكرانيا نشرت العديد من مدافع الهاوتزر الأمريكية الجديدة من طراز إم-777 على الخطوط الأمامية، وإن واشنطن سلمت كييف جميع المدافع التسعين التي كان من المقرر إرسالها باستثناء واحد.

وتأتي شحنة الهاوتزر إم-777 ضمن إنفاق أمريكي ضخم على الأسلحة الموجهة لمساعدة أوكرانيا على صد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير الماضي؛ ويُنظر إلى المدافع «إم-777» على أنها مهمة بشكل خاص بالنظر إلى مداها البعيد ودقتها.

وأعادت السفارة الأمريكية نشر تسجيل مصور من الجيش الأوكراني لجنود من كييف أثناء تلقيهم تدريبًا على استخدام هذه الأسلحة.

وكتبت السفارة على تويتر: «مدافع هاوتزر إم-777 قيد التشغيل؛ وهي جزء من أحدث حزمة مساعدات قيمتها 800 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية».

وأضافت: «أرسلت الولايات المتحدة جميع مدافع الهاوتزر التسعين، باستثناء واحد، وهي موجودة الآن في أوكرانيا، ونُشر العديد منها على الخطوط الأمامية».