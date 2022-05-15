الاتحاد الأوروبي: رصدنا مخالفات للصمت الانتخابي في لبنان ونصدر تقييمنا بعد غد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 09:28 مساءً - أكد رئيس المراقبين في بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية بلبنان جورج هولفيني، أن فريق العمل سجل العديد من المخالفات للصمت الانتخابي على المحطات التلفزيونية الرئيسية بما في ذلك ظهور محتوى سياسي من المرشحين.

وأضاف هولفيني - في مؤتمر اليوم - أن البعثة ستقدم في مؤتمر صحفي بعد غد الثلاثاء تقييما لم رصده المراقبون خلال الحملات الانتخابية وفي يوم الانتخابات.

وأوضح أن فريق العمل المكون من 170 مراقبا على الأرض رصد فتح اللجان في الموعد المحدد لها مع وجود تأخير بسيط في عدد محدود من اللجان، مشيرا إلى أن هناك عدم إمكانية وصول للناخبين من ذوي القدرة المحدودة في ثلثي مراكز الاقتراع التي تقوم البعثة بمراقبتها.

وأشار إلى أن أعضاء البعثة انتشروا في كل الدوائر الصغرى البالغ عددها 26 وكل الدوائر الكبرى البالغ عددها 15 دائرة.

وشدد على أن فرق البعثة ستظل متواجدة في جميع المناطق اللبنانية حتى انتهاء العملية الانتخابية بالإضافة إلى انتهاء عملية الفرز ووضع الجدول العام للنتائج، موضحا أن البعثة لا تتدخل مطلقا في العملية الانتخابية.

ومن جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن هناك 100 ألف عنصر أمني ينتشرون في أنحاء البلاد لتأمين الانتخابات النيابية التي تجري اليوم على كافة الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأحد، غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) في الأشرفية، حيث كان في استقباله وزير الداخلية بسام مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وأضاف ميقاتي: "أن ما يجري اليوم ليس بالأمر السهل في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد"، معربًا عن تقديره لقوى الأمن لدورها الكبير خصوصا في إنجاح هذا اليوم المميز ديموقراطيًا.

وأوضح أن الشوائب التي يحكى عنها تتكرر في كل الانتخابات وتجري متابعتها ومعالجتها ميدانيًا وفي اتصالات مع المعنيين، مؤكدًا أن المهم أن يربح لبنان في النهاية، داعيًا جميع اللبنانيين إلى القيام بواجبهم الوطني اليوم، مؤكدا أنه لا حق لهم في الانتقاد إذا تقاعسوا عن الاقتراع.