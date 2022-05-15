وزيرة الخارجية البريطانية: سندعم محاولة السويد للانضمام للناتو

جدة - نرمين السيد - وقالت فى تغريدة عبر حسابها الخاص بموقع (تويتر) اليوم الأحد: "المملكة المتحدة ستدعم السويد فى محاولتها للانضمام للناتو"، مضيفة "قرار آخر مرحب به من قبل صديق قديم".
وفى وقت سابق اليوم، أكدت السويد وفنلندا أنهما ستتقدمان بطلب للحصول على عضوية الناتو، لينهى البلدان عقودًا من عدم الانحياز العسكرى.
وقال رئيس فنلندا ساولى نينيستو إن بلده سوف يقدم طلباً للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو".
ووصف نينيستو يوم اتخاذ القرار بأنه "يوم تاريخى".
كما عبرت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين عن أملها فى أن يوافق البرلمان على القرار فى الأيام القليلة القادمة.
وقالت إنها لا تعتقد أنه ستكون هناك عقبات فى طريق انضمام بلدها إلى حلف الناتو.
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