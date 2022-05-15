الداخلية اللبنانية: نسبة التصويت فى الانتخابات بلغت 37.5%

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، عن وزارة الداخلية اللبنانية قولها إن نسبة التصويت فى الانتخابات النيابية بلغت 37.5%.



جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، عن وزارة الداخلية اللبنانية قولها إن نسبة التصويت فى الانتخابات النيابية بلغت 37.5%. وأغلقت، مساء اليوم الأحد، صناديق الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية اللبنانية، التى جرت فى 15 دائرة انتخابية، فى أول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادى لبلدهم.

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