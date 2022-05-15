العالم اليوم - هاغيرتي.. كشف سبب وفاة ممثل أميركي ظهر في "فريندز"

انتم الان تتابعون خبر هاغيرتي.. كشف سبب وفاة ممثل أميركي ظهر في "فريندز" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 مايو 2022 09:21 مساءً - كشفت منصة أخبار المشاهير "تي إم زي" سبب وفاة الممثل الأميركي مايك هاغيرتي، الذي عرف بدوره في حلقات مسلسل "فريندز" الكوميدي الشهير، وفارق الحياة عن عمر 67 سنة أواخر أبريل الماضي.

وبحسب المصدر، فقد توفي هاغيرتي بعدما دخل في غيبوبة من جراء مضاعفات لإحدى المضادات الحيوية التي تناولها، بينما كان يعاني عدوى في إحدى ساقيه، لكن وضعه الصحي لم يشهد تحسنا.

ونصح الطبيب الممثل الراحل بالدخول إلى المستشفى من أجل العلاج، بينما كان يتحضر للموسم الثاني من برنامجه "Somebody Somewhere" الذي كان يرتقب أن يبدأ عما قريب.

وكانت بريدجيت إيفريت التي تعمل في برنامج الراحل، قد أكدت وفاة الممثل بولاية كاليفورنيا، في وقت سابق، عبر المنصات الاجتماعية، لكنها لم تشر إلى سبب الوفاة.

واشتهر الممثل الراحل بأدائه لشخصية "ميستر تريجر" في سلسلة "فريندز" التي جرى بثها في الولايات المتحدة بين عامي 1994 و2004، وكان قد ظهر في 5 حلقات.

وشارك هاغيري الذي ولد في ولاية إلينوي الأميركية، في السلسلة لأول مرة في الجزء الثاني من العمل الكوميدي، ثم اختتم مشاركته في الموسم الثامن.