الاردن يتسلم من اسرائيل جثمان شهيد اردني

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 15 مايو 2022 08:59 مساءً - دوت الخليج :- أعلن النائب المهندس خليل عطية عضو مجلس النواب إن الأردن تسلم جثمان الشهيد الأردني عبدالله تيسير موسى سرور من الجانب الصهيوني قبل يومين.

وقال عطية في بيان أصدره اليوم إن ذوي الشهيد تسلموا جثمانه ووري الثرى في وطنه الأردن الغالي .

وأضاف عطية إن الشهيد سرور هو مواطن أردني استشهد برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في عسقلان قبل فترة وتم احتجاز جثمانه من قبل المحتلين .

وقال اننا نثمن التحركات الحكومية وخاصة وزارة الخارجية والسفير هيثم ابو الفول الذي كان يتابع بشكل يومي وعلى مدار الساعة لتسلم جثة الشهيد ،

وأضاف عطية أننا ثمن عاليا جهود دائرة المخابرات العامة والتي كان لها دور كبير في إعادة جثمان الشهيد إلى وطنه .

وقال عطية ان جيش الاحتلال كان قد أطلق الرصاص على سرور وهو في عمله بل وهو نائم في مكان عمله في عسقلان .

وقال عطية إننا نحمل الاحتلال مسؤولية قتل الشهيد ونطالب بمحاكمة القتلة ومساءلة المحتلين الذين أعطوا الأوامر بالاغتيال، كما نطالب الحكومه بعمل كل ما يلزم للحصول على التعويض اللازم لذوي الشهيد الأردني وتقديم القتلة الى العدالة ومحاسبتهم على جربمتهم البشعة هذه.

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