نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع كشف نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf في المقال التالي
موقع كشف نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية تزداد مؤشرات البحث في هذا التوقيت بشكل كبير للتعرف على نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية هذا العام 2022، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من تسجيل طلبات القبول والالتحاق بالجامعات المختلفة في جميع انحاء العراق خلال الأيام الأخيرة، وقد نوهت الوزارة عن اقتراب الإعلان عن نتائج الطلاب التي تعلن من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية استخراج نتائج القبول الموازي 2022 في الجامعات العراقية، والتعرف على كيفية الحصول على النتيجة فقط بالرقم الامتحاني من خلال موقع كشف نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية.
موقع كشف نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية
رابط استبيان نتائج القبول الموازي 2021/2022 في العراق الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم بالرقم الامتحاني وقد كان الطلاب في مختلف أنحاء العراق والتابعين لنظام القبول الموازي الذي يعد من أنجح وأهم الأنظمة التعليمية المتبعة في العراق، قد قاموا بالانتهاء من تسجيل رغبات التسجيل والقبول الموازي في الكليات المختلفة بجميع التخصصات في كافة الجامعات في جميع أنحاء العراق، وبناء على ذلك يتم تحديد نتائج القبول بناء على معدلات القبول التي كانت قد أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم أن نتائج القبول الموازي تمر في هذا التوقيت بالمرحلة الأخيرة لها وهو رصد الدرجات قبل إعلانها رسميا ليتم استخراجها من قبل الطلاب إلكترونيا، على أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة في جميع المحافظات بشكل عام، وقد قامت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن إعداد الطلاب الذين تم قبولهم في القبول الموازي هذا العام.
كيفية استخراج نتائج القبول الموازي 2022 في الجامعات العراقية
ويتم استخراج كافة نتائج القبول الموازي لجميع الطلاب في مختلف انحاء العراق بشكل عام الكترونيا، من خلال الموقع الرسمي الخاص ببوابة التربية والتعليم العراقية، حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم الدخول الى الموقع الرسمي الخاص ببوابة التربية والتعليم العراقية مباشرة.
- يتم اختيار الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق.
- ادخال البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح في المكان المخصص لذلك.
- كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب ومن ثم اختيار أيقونة استخراج النتيجة لتظهر نتيجة الطالب مباشرة على الفور من خلال الموقع.
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