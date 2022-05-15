نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الدعم النقدي الموحد صندوق المعونة الوطنية الأردني عبر takaful.naf.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل الدعم النقدي الموحد بالأردن، من أهم كلمات البحث حالياً مع إعلان صندوق المعونة الوطنية عن فتح باب التسجيل على الدعم النقدي الموحد، بدايةً من اليوم الأحد الموافق 15/5/2022 ويستمر حتي نهاية العام الحالي، وقد صرح مدير صندوق المعونة الوطنية برق الضمور بهذا القرار ليتمكن مستفيدي برنامج تكافل 1 من التسجيل، حيث تم تغيير اسم هذا النظام إلي الدعم النقدي الموحد، وتم عمل التحديثات اللزمة لاستقبال الطلبات إلكترونياً حسب الشروط التي وضعها الصندوق، ليتم توجيه الدعم لمستحقيه من الآسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل الأخبار التي تهم مختلف فئات المواطنين بالعديد من الدول، وخلال السطور التالية نستعرض معكم أهم التفاصيل التي يبحث عنها الراغبين في التسجيل.

رابط تسجيل الدعم النقدي الموحد الأردن

الدخول على الموقع الإلكتروني “takaful.naf.gov.jo“.

الضغط على مربع الدعم النقدي الموحد.

في حالة التسجيل لأول مرة يتم إدخال “الرقم الوطني، رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف”.

إذا كان لدي المواطن حساب على الموقع يتم تسجيل الرقم الوطني وكلمة المرور.

يتم الضغط على مربع دخول.

الدعم النقدي الموحد

تهتم الحكومة الأردنية بالمواطن الأردني وتعمل على رفع العبء عن الأسر الأكثر احتياجاً والآسر الفقيرة، وذلك في ظل ما يحدث في العالم حالياً من أزمات اقتصادية وزيادة في أسعار السلع وتفشي الأوبئة، لذلك تم إقرار نظام الدعم النقدي الموحد ضمن استهداف الحكومة للدعم الموحد المعتمد على أكثر من 57 مؤشر للعوامل التي تحدد مستوي معيشة الآسرة، ليكون تحديد الآسر الأكثر احتياجاً للدعم دون غيرها حسب الترتيب الذي سيتم للآسر الأشد فقراً، ويخدم هذا البرنامج ما يقرب من 120 ألف أسرة من الأسر التي تعمل ودخلها أقل من معدل الأجور والرواتب العام، أو الأسر الفقيرة التي ليس لديها دخل يكفي احتياجاتها ولديها عجز في الدخل المادي.

الفئات المسموح لها بالتسجيل

الأسر التي لم تتقدم بطلب للحصول على الدعم النقدي خلال شهر كانون الأول 2021. وكذالك الأسر التي لم تستكمل طلباتها خلال التسجيل في شهر كانون الأول 2021.

صندوق المعونة الوطنية

يعمل الصندوق على تقديم المعونات والمساعدات الطارئة للأسر المحتاجة، للتمكن من مواجهة الأزمات والمشكلات المالية.

ويقدم عدة برامج للأسر الأشد فقراً منها برنامج الدعم التكميلي تكافل 3، وبرنامج تكافل 1.

ويضع الصندوق شروط وأهداف محددة لاختيار الأسر المستحقة للدعم ليصل الدعم لمستحقيه فقط.