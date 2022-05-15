الداخلية اللبنانية تتلقى 120 شكوى خلال 6 ساعات منذ بدء الانتخابات

جدة - نرمين السيد - أكدت غرفة عمليات وزارة الداخلية والبلديات أنها تلقت قرابة 120 شكوى على مدار 6 ساعات منذ بداية التصويت فى الانتخابات النيابية التى انطلقت فى السابعة من صباح اليوم بجميع أنحاء لبنان على مستوى 15 دائرة كبرى تضم 26 دائرة صغرى.





وأضاف مسئول الغرفة - فى تصريح لوكالة أنباء أنباء الشرق الأوسط - أن الغالبية العظمى من الشكاوى التى وردت عبر الهاتف كانت تخص أمورًا لوجستية فى مراكز الاقتراع، موضحا أن جميع الشكاوى تم حلها بلا استثناء خلال أقل من نصف ساعة من تلقى الشكوى.

وأوضح أن أكثر الشكاوى اللوجستية المتكررة متعلقة بانقطاع الكهرباء عن عدد من اللجان، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتوجيه مولدات خاصة لإنارة تلك اللجان، مؤكدًا الاهتمام الكبير بضمان استمرار الكهرباء قبل حلول الظلام لإنارة المراكز التى تجرى فيها عمليات فرز الأصوات؛ تمهيدا لإعلان النتائج.

وتجرى الانتخابات النيابية على كافة الأراضى اللبنانية اليوم لاختيار 128 نائبًا فى مجلس النواب الجديد من بين 718 مرشحًا على 103 قوائم متنافسة فى الاقتراع الذى يجرى بنظام القائمة النسبية.