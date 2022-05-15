وأضاف مسئول الغرفة - فى تصريح لوكالة أنباء أنباء الشرق الأوسط - أن الغالبية العظمى من الشكاوى التى وردت عبر الهاتف كانت تخص أمورًا لوجستية فى مراكز الاقتراع، موضحا أن جميع الشكاوى تم حلها بلا استثناء خلال أقل من نصف ساعة من تلقى الشكوى.
وأوضح أن أكثر الشكاوى اللوجستية المتكررة متعلقة بانقطاع الكهرباء عن عدد من اللجان، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتوجيه مولدات خاصة لإنارة تلك اللجان، مؤكدًا الاهتمام الكبير بضمان استمرار الكهرباء قبل حلول الظلام لإنارة المراكز التى تجرى فيها عمليات فرز الأصوات؛ تمهيدا لإعلان النتائج.
وتجرى الانتخابات النيابية على كافة الأراضى اللبنانية اليوم لاختيار 128 نائبًا فى مجلس النواب الجديد من بين 718 مرشحًا على 103 قوائم متنافسة فى الاقتراع الذى يجرى بنظام القائمة النسبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية اللبنانية تتلقى 120 شكوى خلال 6 ساعات منذ بدء الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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