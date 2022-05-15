نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة احسان كمستفيد ومتبرع لسداد الديون في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة إحسان، تعد منصة إحسان الخيرية من أبرز المشروعات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، حيث إنها ساهمت بشكل كبير في تقديم الدعم للكثير من المحتاجين، لذلك يبحث الكثير عن رابط منصة إحسان للاستفادة من برامجها، أو للتبرع والمشاركة في مشاريعها، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح طرق التسجيل بمنصة إحسان كمحتاج أو كمتبرع.

طريقة التسجيل بمنصة إحسان كمحتاج

وفرت منصة إحسان العديد من البرامج التي تدعم العديد من الفئات وتقدم لهم الدعم المادي لرفع المعاناة عنهم، ولكن للاستفادة من ذلك لا بد من توافر مجموعة من الشروط، كما يجب التوجه لأي من الجمعيات الخيرية التابعة للمنصة، وتقديم المستندات التي تثبت صحة الحالة، ثم بعد ذلك ستقوم الجمعية بتقديم أوراق الحالة وبدء تلقي التبرعات.

كما أتاحت منصة إحسان للراغبين في الاستفادة من برامجها، التقديم عبر الموقع الإلكتروني بخطوات سهلة وبسيطة لمتابعة التبرعات التي يحصلون عليها، من خلال اتباع ما يلي :

تسجيل الدخول إلى منصة إحسان.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، ثم الضغط على إنشاء حساب.

تسجيل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال السعودي، ثم الضغط على مربع التحقق،

اضغط على إنشاء حساب جديد.

سيقوم الموقع بإرسال رابط لتأكيد عملية التسجيل على البريد الإلكتروني.

قم بالضغط على الرابط الذي تم إرساله لتأكيد عملية التسجيل.

طريقة تسجيل بمنصة إحسان كمتبرع

سهلت منصة إحسان للراغبين في المشاركة والتبرع للمشروعات الخيرية التي تدعمها إمكانية التبرع بخطوات سهلة وبسيطة، فقد وفرت طريقتين للتبرع، وهما كما يلي:

التبرع السريع:

ويتم التبرع السريع دون الحاجة إلى التسجيل على الموقع، فكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع منصة إحسان

الضغط على أيقونة التبرع السريع

تسجيل المبلغ الذي تريد التبرع به

تسجيل طريقة الدفع، ثم الضغط على أيقونة تبرع الآن.

التسجيل كمتبرع على منصة إحسان

يمكن للمتبرع تسجيل حساب على المنصة لمتابعة المشروعات التي تدعمها المنصة، كذلك متابعة تقارير التبرع والحالات التي تقوم بدعمها، من خلال الخطوات التالية:

الدخول على منصة إحسان

الضغط على أيقونة تبرع، ثم اختيار المشروع المناسب للتبرع.

قم بتسجيل بياناتك بدقة، ثم بعد ذلك اضغط على تسجيل حساب.

شروط التسجيل في منصة احسان 1443

وقد حدد المسئولون عن منصة احسان عدد من الشروط الواجب توافرها فق المتقدمين في تسجيل منصة احسان حتى يتم قبولهم والحصول على الدعم المطلوب وهي كالأتي :