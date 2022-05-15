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عمر شويل - جدة مميزات برنامج مساكن للمتقاعدين الذي يوفر وحدات سكنية بأسعار تنافسية حتي سن 75 عام، يعد برنامج مساكن أحد برامج الإسكان الذي تم انطلاقه مؤخراً من قبل المؤسسة العامة للتقاعد تلبية إلي احتياجات المواطنين المتقاعدين من موظفي الدولة والقطاع الخاص، حيث حرصت الحكومة السعودية ممثلة في المؤسسة العامة للتقاعد في دراسة الأحوال الخاصة بالمتقاعدين وقياس مدى احتياجاتهم الأساسية التي يرغبون فيها والتي اثبت الدراسة أن أكثر ما يحتاجه المتقاعدين هو توافر المسكن المناسب لذلك أطلق المؤسسة برنامج مساكن والذي أوضحت فيه عن التخفيضات المالية الكبيرة والتسهيلات الممنوحة للمتقاعدين في عمليات السداد، لذا نكتشف سويا من خلال موقعكم الإلكتروني ثقفني أهم مزايا برنامج مساكن للمتقاعدين، وكيفية شراء الوحدة السكنية، فضلا عن شروط برنامج مساكن.

مميزات برنامج مساكن للمتقاعدين

يوفر البرنامج السكني المنطلق مؤخراً العديد من المزايا للمتقاعدين والتي جاء منها التالي:

يحصل المستفيد المتقاعد علي تمويل يصل إلي 5 مليون ريال سعودي.

إمكانية تأجيل الأقساط وخاصة القسط الأول بعد توقيع العقود الذي يمكنك تأجيله إلي 6 أشهر.

الاستفادة من التمويل حتي 75 عام.

عدم سداد الأقساط الشهرية للتمويل في حالة وفاة المستفيد المتقاعد.

مدة التمويل تصل إلى 30 سنة.

هامش ربح منخفض.

إتاحة التمويل إلي مختلف العقارات.

إمكانية استفادة الزوجين كمتضامنين.

تمويل متوافق مع الهيئة الشرعية.

آلية شراء الوحدات السكنية عبر برنامج مساكن

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن البرنامج السكني الذي يعد أفضل الخدمات والمزايا الحديث التي يتم تقديمها إلي المواطنين السعوديين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين وموظفي الدولة والعاملين بالقطاع الحكومي الخاص، حيث تقوم المؤسسة بتوفير العديد من (الفلل، العمائر المخصصة للسكن، والشقق السكنية الجاهزة، بالإضافة إلي الأراضي السكنية)، تأتي آلية شراء الوحدات السكنية عبر البرنامج السكني من خلال التعاون مع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بشراء المنتجات السكنية من وزارة الإسكان وتقوم ببيعها إلي المتقاعدين بهامش ربح منخفض وتمويلات ميسره في السداد.

شروط برنامج مساكن للمتقاعدين

كشف برنامج مساكن للمتقاعدين حزمة من الضوابط والمعايير الواجب أن تؤخذ في عين الإعتبار للاستفادة من برنامج مساكن للمتقاعدين، كان أهم هذه المزايا التالي:

ينبغي أن لا تقل عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية من برنامج مساكن عن 20 عام ولا يزيد عن 70 عام.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقاعد المتقدم عن 4 آلاف ريال سعودي.

ينبغي أن لا تقل مدة خدمة المتقدم عن عام.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية.

يجب سداد 30% من قيمة الأراضي السكنية.

المستندات المطلوبة للتقديم في البرنامج السكني

يجب تقديم صورة الهوية الوطنية. التوقيع على نموذج طلب مساكن. تقديم نموذج كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور. ينبغي تقديم نموذج الدخل الشهري من جهة العمل حديث لا يزيد إصداره عن شهرين.

المستفيدين من برنامج مساكن للمتقاعدين ورابط التسجيل

يستطيع المتقاعدين الاستفادة من البرنامج السكني والذي جاء أبرزهم التالي:

يتمكن الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية التسجيل من خلال رابط المؤسسة العامة للتقاعد .

. موظفي وموظفات القطاع المدني والعسكري والخاص.

المتقاعدين من القطاع الخاص و القطاع الحكومي.

خطوات الحصول علي مسكن من المؤسسة العامة للتقاعد

يجب علي المواطن الراغب في الحصول علي المسكن تقديم كافة المستندات المطلوبة بالإضافة إلي ملئ النموذج وتسجيل البيانات التي تخص الاسم والعمر والدخل الشهري ثم إرسال المستندات إلى المركز الرئيسي لمؤسسة التقاعد حيث يتم حصر عدد المتقدمين المتوافق عليهم الشروط تمهيدا لتسليمهم المسكن، حيث تتعد مميزات برنامج مساكن للمتقاعدين.

المستندات المطلوبة تقديمها والخاصة بالموظفين

جاءت هذه المستندات تضم الهوية الشخصية للعميل وصورة بطاقة العائلة بالإضافة إلى شهادة من مفردات المرتب تكون جديدة بحد اقصي علي مرورها شهرين علي الأكثر بالإضافة إلي تقديم صورة من مفردات المرتب وتقديم كشف حساب بنكي حديث، من أجل إنهاء إجراءات القبول.

في الختام نتمني أن نكون قد تمكنت من شرح مميزات برنامج مساكن للمتقاعدين الذي يوفر وحدات سكنية بأسعار تنافسية.