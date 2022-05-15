تعتبر خدمة تقديم شكوى المدفوعات في برنامج حساب المواطن واحدة من أهم الخدمات التي يتيحها برنامج حساب المواطن للمستفيدين من الدعم، والتي يتم اجراءها بشكلٍ الكتروني من خلال الموقع الرسمي، حيث يعد برنامج حساب المواطن واحد من أهم البرامج التابعة لوزارة الموارد البشرية السعودية والذي يتيح تقديم الدعم لبعض الفئات من المستحقين في السعودية بناء على بعض الشروط، ومن خلال هذه السطور سوف تسلط الضوء على توضيح كيفية تقديم شكوى مدفوعات حساب المواطن وطريقة التصرف إذا لم يتم صرفها.

تقديم شكوى مدفوعات حساب المواطن 1443

يتيح برنامج حساب المواطن التقديم بشكوى الى البرنامج في حالة لم يتم صرف الدعم المالي للمستحقين سواء في حالة تأخر صرف الدعم أو في حالة اثبات عدم الاهلية، والتي يسهل الموقع تقديمها الكترونيا، وتعد واحدة من خدمات متعددة يقدمها البرنامج للمستفيدين لسهولة اتمام الخدمات بشكل الكتروني.

كيفية تقديم شكوى مدفوعات حساب المواطن

ويمكن ان يقوم المستخدم بتقديم شكوى مدفوعات عبر حساب المواطن بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول إلى موقع حساب المواطن .

. اختيار أيقونة تسجيل الدخول الى البرنامج.

يتم الدخول إلى رابط تقديم شكوى مدفوعات من بين الخدمات المتاحة عبر الموقع.

بعد ذلك يتم اختيار “حالة الاستحقاق” .

ومن ثم اختيار أيقونة “تقديم شكوى على الدفعة الحالية” في المدفوعات عن طريق الدخول على حساب المستفيد المسجل.

يتم الضغط على “تقديم شكوى” على الدفعة.

يتم تحديد نوع الشكوى “دفعة لم تستلم” .

بعد ذلك سوف يظهر مباشرة “كشف حساب” .

يتم الضغط على أيقونة “استعراض الملف” لإرفاق كشف الحساب.

بعد ذلك يتم الضغط على إرسال الشكوى.

كيفية التصرف في حالة عدم صرف المدفوعات

وفي حالة عدم صرف المدفوعات يقوم المستخدم بتقديم اعتراض، والذي يتم ادراجه ضمن الخدمات المتاحة عبر موقع برنامج حساب المواطن، حيث يتيح البرنامج تقديم طلب الاعتراض في حالة عدم صرف المدفوعات او تأخرها او في حالة عدم الاهلية كذلك، ويتم تقديم الاعتراض في مدة تصل الى ثلاثة أشهر من وقت اصدار النتائج الخاصة بالاهلية.