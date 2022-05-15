نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مدة دورة حرس الحدود 1443 المديرية العامة للقبول المركزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم مدة دورة حرس الحدود 1443، من الأسئلة الأكثر طرحا من طرف المواطنين الذين يريدون معرفة مدة دورة حرس الحدود. وكان هذا تزامنا مع إعلان المديرية العامة للقبول المركزي والتسجيل المركزي بوزارة الداخلية السعودية. عن فتح أبواب تقديم حرس الحدود 1443، بحيث تعتبر هذه الأخيرة من أبرز القوات العسكرية الهامة بالسعودية. وهي الجهة المكلفة بحماية حدود السعودية وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، وتعمل على وضع دورات عسكرية في كل سنة. وهي تتيح الفرصة لآلاف المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الالتحاق بصفوف الحرس. وسنعرض لكم من خلال مقالنا هذا الإجابة عن السؤال الذي يشغل بال الراغبين في تقديم حرس الحدود، وهو كم دورة حرس الحدود.

كم مدة دورة حرس الحدود 1443

يطرح العديد من مواطني المملكة سؤال كم مدة دورة حرس الحدود 1443. وهو من ضمن المواضيع الشائعة حاليا لأنهم يريدون أن يتعرفوا على مدة دورة حرس الحدود التي سيقضونها. هذا وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح أبواب تسجيل الحرس السعودي. وهذا من خلال بوابة أبشر للتوظيف لشغل وظائف في رتبة رقيب، وكيل رقيب، جندي، وعريف.

مدة دورة حرس الحدود

بما أنّ الراغبين في تقديم وظائف حرس الحدود يتداولون سؤال كم دورة حرس الحدود. فهذا يعني بأنه لها أهمية كبرى في حكومة المملكة العربية السعودية، مع العلم بأن التسجيل لا يتاح إلا لمن تتوفر فيهم الشروط. مع إلزامية توفير كل المستندات اللازمة المطلوبة. وتختلف مدة الدورات، ولكن أقصى مدة قد تستغرقها هي 09 أشهر. كما يسمح لكل المتدربين بزيارة أهاليهم في فترة لا تتجاوز 10 أيام، وتوزع الدورة حسب ما يلي:

تبلغ مدة التدريب العسكري لكل المتدربين حوالي ستة أشهر كاملة.

أما بالنسبة للتدريب العسكري المتخصص، فهو يستغرق ثلاثة أشهر فقط.

أما الدورة المغلقة الخاصة بالتخصص العسكري فتدوم لمدة خمسة وأربعون يوما، ومن الجدير بالذكر أن الأيام التي تتبقى من هذه الدورة التي تدوم لتسعة أشهر كحد أقصى، يتم تخصيصها من أجل تدريب الأفراد في الصحراء.

شروط تقديم دورات الحرس الوطني السعودي

تم تحديد مجموعة من الشروط التي تؤهل المواطنين السعوديين للتقديم إلى دورات الحرس الوطني، وهي: أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية ونشأ فيها، كما يجب أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن تم الحكم عليه من قبل، وفي حال كان متزوجا يجب ألا تكون زوجته أجنبية، مع ضرورة وجود تناسب بين طوله ووزنه حسب ما تنص عليه اللائحة الطبية، ويجتاز كل اختبارات القبول بنجاح.

موعد دورة الحرس الوطني

تحرس الإدارة العامة للحرس الوطني السعودي على الإعلان عن موعد الدورات من حين لآخر في الوقت المحدد لذلك. وبالنسبة للسنة الحالية كشفت الوزارة بأن فتح أبواب التقديم سيكون بداية من تاريخ يوم السبت الثالث عشر من شهر شوال 1443، الموافق للرابع عشر من شهر مايو 2022، لتغلق أبواب التقديم بتاريخ التاسع عشر من شهر مايو، الموافق للثامن عشر من شهر شوال.

إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة الموضوع الذي أجبنا فيه عن استفسار كم مدة دورة حرس الحدود 1443، وهو من أبرز المواضيع التي تهم كل الراغبين في تقديم حرس الحدود، وقد ذكرنا لكم مدة دورة حرس الحدود بدقة.